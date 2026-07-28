Dubai-Kronprinz schlägt Änderung des Begriffs „Hausfrau“ vor

Der Kronprinz von Dubai, Scheich Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum, hat die Initiative ergriffen, den Begriff „Hausfrau“ in „Erbauerin von Generationen“ zu ändern, um die Rolle und Arbeit von Frauen in der Familie angemessen zu würdigen.

Der Prinz wies darauf hin, dass der Ausdruck „Hausfrau“ impliziert, dass eine Frau sich nur zu Hause aufhält. Dabei bestehe ihre wichtigste Aufgabe darin, Kinder zu erziehen, ihnen die richtigen Werte zu vermitteln und die zukünftige Generation der Gesellschaft heranzubilden.

Befürworter der Initiative betonen, dass diese Änderung dazu dienen wird, die Hausarbeit von Frauen, die mütterliche Verantwortung und ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung noch höher anzuerkennen. Ihrer Ansicht nach drückt ein solcher Begriff die Rolle und Verantwortung der Frau in der Familie tiefer aus.

Dieser Vorschlag wird auch in den sozialen Netzwerken breit diskutiert. Während einige Nutzer die Initiative unterstützten, betonen andere, dass eine solche Änderung symbolischer Natur sei und vor allem die Arbeit von Frauen auch in der Praxis entsprechend gewürdigt werden müsse.