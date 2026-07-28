Xiaomi bringt günstigen Elektrorasierer auf den Markt, der drei Monate lang nicht aufgeladen werden muss

Xiaomi hat im Rahmen seines Mijia-Ökosystems eine neue Generation von Elektrorasierern auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com wird dieses Gadget, das moderne Technologien und hohe Autonomie vereint, Käufern zu einem günstigen Preis von nur 30 USD angeboten und sorgt auf dem Markt für die tägliche Pflege für großes Interesse. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Vorerst ist das neue Gerät nur auf dem chinesischen Markt erhältlich, wobei der empfohlene Startpreis auf 249 Yuan (ca. 37 Dollar) festgelegt wurde. Im Rahmen von Sonderaktionen wurde jedoch bekannt gegeben, dass die ersten Käufer dieses praktische Werkzeug für 199,75 Yuan, also etwa 30 USD, erwerben können.

Fortschrittliches Design und hohe Leistung

Der neue Vertreter der Mijia-Linie erhielt ein einzigartiges, innovatives Design. Insbesondere ist das Gerät mit einem Ring-Greif-System und einem doppelten Netz mit einer wellenförmigen Struktur der Klingen ausgestattet. Laut Hersteller reduziert eine solche technologische Lösung die Anzahl der verpassten Haare beim Rasieren erheblich und schließt die Möglichkeit aus, dass sie an der Haut haften bleiben oder eingeklemmt werden.

Das Herzstück des Geräts ist ein Hochgeschwindigkeitsmotor. Er kann eine Drehzahl von bis zu 5 Millionen Mal pro Minute erreichen. Der Motor unterstützt zudem die Funktion einer intelligenten automatischen Leistungsregelung je nach Dicke und Dichte des Bartes.

Wasserbeständigkeit und rekordverdächtige Autonomie

Unter Berücksichtigung des Komforts moderner Benutzer ist das Gehäuse des Elektrorasierers mit der IPX7-Wasserschutznorm versehen. Dadurch lässt sich das Gerät nach dem Gebrauch einfach direkt unter fließendem Wasser abwaschen. Zum Aufladen wurde der beliebte USB Type-C-Anschluss gewählt, und es dauert etwa zwei Stunden, um den Akku vollständig zu laden.

Der Hauptvorteil dieses Gadgets ist seine extrem hohe Autonomie. Laut Xiaomi ermöglicht die integrierte Akkukapazität eine ununterbrochene Nutzung von bis zu 90 Tagen ohne zusätzliches Aufladen. Für Käufer wird das Gerät in drei attraktiven Farben angeboten — Grau, Hellblau und Silber.