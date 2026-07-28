Chelsea-Leihgabe Jesse Derry erzielt erstes Tor für Sporting

Das junge Talent Jesse Derry, das vom Londoner Klub Chelsea zum portugiesischen Verein Sporting CP gewechselt ist, hat sein erstes Tor für sein neues Team auf brillante Weise erzielt. Wie Goal.com berichtet, kam der 19-jährige Flügelspieler in einem Testspiel in der Vorbereitung gegen Monaco zum Einsatz und trug maßgeblich zum 2:0-Sieg seiner Mannschaft bei. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der Transfer fand am 11. Juli dieses Jahres statt, und gemäß der Vereinbarung wird der Spieler den Klub aus Lissabon bis zum Ende der Saison 2026/27 vertreten. Als Einwechselspieler gegen Monaco schaffte es der junge Fußballer, das Spieltempo drastisch zu erhöhen.

Das Tor und der einzigartige Jubel

Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung schlenzte Jesse Derry den Ball sehenswert in das Tor des Gegners und ließ Torhüter Philipp Köhn keine Abwehrchance. Der Ball landete direkt im Netz, womit er sein Debüttor für Sporting feierte.

Nach dem Torahmte der Spieler den berühmten „Cold“-Jubel seines Chelsea-Mitspielers Cole Palmer nach. Diese Szene erregte sofort die Aufmerksamkeit der Fans und der Fußballöffentlichkeit.

Reaktionen in den sozialen Medien und Zukunftspläne

Nach dem Spiel teilte Jesse Derry seine Eindrücke auf seinen persönlichen Social-Media-Seiten. In seinem Beitrag schrieb er: „Das ist wie ein Traum. Vielen Dank an alle für den herzlichen Empfang im Alvalade-Stadion.“

Diese Nachricht blieb auch bei seinen Londoner Teamkollegen nicht unbemerkt. Insbesondere Spieler wie Cole Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah und Shim Mheuka äußerten sich in der Kommentarspalte.

Sporting setzt sein Vorbereitungstrainingslager fort und trifft Ende des Monats auf Nottingham Forest. Danach starten die Schiedsrichter von Rui Borges ihre Liga-Portugal-Saison am 8. August offiziell mit einem Auswärtsspiel gegen Estrela da Amadora. Derris glänzender Auftritt gibt dem Trainerteam einen positiven Impuls, sich einen Platz in der Startelf zu erkämpfen.