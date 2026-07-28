ASRock präsentiert neue AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte

Nach lang anhaltenden Gerüchten auf dem Computertechnologiemarkt wurde offiziell eine neue Generation von Grafikadaptern vorgestellt. Laut ixbt.com hat ASRock als einer der Ersten seine eigene Grafikkarte im Custom-Design präsentiert und damit die realen technischen Daten offengelegt. Während der Präsentation wurde bekannt, dass das neue Gerät über eine deutlich vereinfachte Konfiguration im Vergleich zu den ersten Leaks verfügt und den Nutzern in einer unerwarteten Modifikation angeboten wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Informationen auf der offiziellen Website des Herstellers zufolge trägt das neue Gerät den Namen Radeon RX 9050 Challenger . Diese Grafikkarte soll gleichzeitig in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt gebracht werden — Versionen mit 8 GB und 4 GB Speicher. Frühere analytische Prognosen und durchgesickerte Berichte im Netz hatten vermutet, dass Geräte dieses Typs viel höhere Leistungswerte aufweisen würden, doch das Endergebnis fiel etwas anders aus.

Technische Möglichkeiten und Architektur

Beide Versionen basieren auf der modernen Navi 44 GPU mit RDNA 4 Architektur. Gleichzeitig sind die Geräte mit nur 16 Compute Units (CUs) und 1024 FP32 Stream-Prozessoren ausgestattet. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert doppelt so niedrig ist wie beim zuvor angekündigten Modell Radeon RX 9050 XT. Ursprüngliche Quellen hatten erwartet, dass die neuen Geräte über 32 Compute Units verfügen würden.

Der GPU-Takt erreicht im Boost-Modus bis zu 2600 MHz, während der reale Gaming-Takt bei 1920 MHz liegt. Beide Versionen der Geräte nutzen Speicher mit einer Geschwindigkeit von 18 Gbps. Die Modelle unterscheiden sich jedoch nicht nur in der Speicherkapazität, sondern auch bei anderen wichtigen Speicherbus-Parametern erheblich voneinander.

Speicher- und Leistungseigenschaften

Die 8-GB-Version der neuen Grafikkarte erhielt einen 128-Bit-Speicherbus. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass die abgespeckte 4-GB-Variante auf einen 64-Bit-Bus beschränkt ist. Dies hat unweigerlich Auswirkungen auf die Gesamtbandbreite der zweiten Version und schränkt deren Möglichkeiten leicht ein.

Auch bezüglich des Stromversorgungssystems und der externen Schnittstellen der Geräte wurden Details genannt. Insbesondere:

Für beide Modelle ist ein einzelner 8-Pin-Stromanschluss erforderlich

Das Video-Ausgabeset enthält zwei DisplayPort 2.1a Anschlüsse

Das Gerät verfügt zudem über einen modernen HDMI 2.1b Anschluss

Derzeit hat ASRock den genauen Preis der neuen Radeon RX 9050 Challenger Grafikkarte noch nicht bekannt gegeben. Auch AMD hat auf seiner offiziellen Seite noch keine vollständigen Informationen zu diesem Produkt veröffentlicht. Dennoch wird erwartet, que die Markteinführung dieses Geräts neue Möglichkeiten für Mittelklasse-PC-Builder eröffnet.