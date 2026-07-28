Real Madrid überarbeitet seine Offensivabteilung

Wie ESPN berichtet, hat Real Madrid unter dem neu ernannten Cheftrainer José Mourinho mit einem massiven Umbau und einer Kaderverstärkung begonnen. Nach einer titellosen Saison zieht der spanische Spitzenreiter Leihe-Optionen für die jungen Talente Endrick oder Gonzalo García in Betracht, um den Sturm zu straffen. Gleichzeitig gilt der Verein als einer der Hauptinteressenten für den Transfer von Bayern-Star Michael Olise, berichtet Goal.com berichtet .

Bekanntermaßen hat Los Blancos nach der vergangenen Spielzeit gravierende strukturelle Veränderungen durchgemacht. Xabi Alonso wurde entlassen und durch José Mourinho ersetzt. Zudem hat sich der Klub mit erfahrenen Spielern wie Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva und Ibrahima Konate verstärkt. Im aktuellen Sturmgepäck stehen Spieler wie Vinicius Junior, Kylian Mbappe, der verletzte Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick sowie Gonzalo García.

José Mourinhos Pläne und das Schicksal der Spieler

Mourinhos Trainerteam plant, die Leistungen von Endrick und García in den anstehenden Testspielen vor der Saison genau zu beobachten. Tägliche Bewertungen im Training und bei Testspielen sind entscheidend für die Kaderzusammenstellung für die neue Saison. Nachdem die brasilianische Nationalmannschaft bei der WM von Norwegen aus dem Turnier geworfen wurde, ging Endrick in den Urlaub und kehrt voraussichtlich am 28. Juli ins Team zurück.

Obwohl die Leihe des Spielers zum französischen Klub Lyon erfolgreich verlief, betont der Madrider Trainerstab, dass dem Teenager-Stürmer kein Stammplatz garantiert ist und er sich seinen Platz von der Bank aus erkämpfen muss. Dennoch lehnen Endricks Berater die Möglichkeit einer erneuten Leihe strikt ab und betonen, dass das Hauptziel des Spielers darin besteht, im Estadio Santiago Bernabéu zu bleiben und sich durchzusetzen.

Michael Olise Interesse und Konkurrenz

Endrick hatte seinen Status im Team aufgrund einer Verletzung verloren, die er sich letztes Jahr kurz vor der Klub-Weltmeisterschaft in den USA zugezogen hatte. Der junge Angreifer Gonzalo García nutzte die Situation aus, erzielte vier Tore bei dem Turnier und etablierte sich als wichtigste Alternative im Angriff. Nach Frankreichs glänzender Weltmeisterschaft ist Bayerns Flügelstürmer Michael Olise ins Visier der Madrider geraten.

Sollte der Transfer zustande kommen, wird der Konkurrenzkampf im Sturm des Königlichen Klubs noch härter. Daher wird José Mourinho in den Testspielen klären, welcher Jungstar verliehen wird oder im Verein bleibt. Dass Endrick und sein Umfeld trotz begrenzter Einsatzzeiten im Team bleiben und kämpfen wollen, gehört zu den spannendsten Personalien dieser Transferperiode.