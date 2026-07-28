Mbappe verrät, was er nach dem Karriereende machen wird

Einer der hellsten Sterne des Weltfußballs, Real-Madrid- und französischer Nationalstürmer Kylian Mbappé hat offen darüber gesprochen, in welchem Bereich er nach dem Ende seiner aktiven Karriere arbeiten wird und warum er kein Trainer werden möchte.

Zamin.uz präsentiert eine sensationelle Erklärung mit den Zukunftsplänen, Geschäftserfolgen und Gedanken des berühmten Fußballers zum Traineramt.

1. „Ein großartiger Spieler zu sein bedeutet nicht, ein guter Trainer zu sein“

Mbappé betonte, dass Größe auf dem Platz nicht automatisch den Erfolg als Trainer garantiert. Er stellte klar, dass er nach seiner Karriere niemals den Trainerberuf ergreifen wird.

Der französische Star erklärte, dass viele große Fußballer als Trainer nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt haben, und der Grund dafür sei kein Mangel an Fußballwissen, sondern Psychologie und Kommunikationsfähigkeiten.

Kylian Mbappéim ehemals ehrlichen Bekenntnis: „Trainer werden, nachdem ich meine Karriere beendet habe?! Nein, ich werde definitiv nicht trainer sein. Trainersein ist ein völlig anderer Job, nur weil du ein guter Spieler bist, heißt das nicht, dass du auch Trainer sein kannst. Ich habe gesehen, wie viele großartige Spieler im Trainerbereich auf ein durchschnittliches Niveau abgesunken sind – das liegt nicht daran, dass sie den Fußball nicht verstehen, sondern an der Fähigkeit, mit jedem Einzelnen richtig zu kommunizieren. Trainer zu sein ist ein sehr schwieriger Job.“

2. Geschäftserfolg und ein Scherz über die Präsidentschaft

Kylian Mbappé gab an, sich in Zukunft hauptsächlich auf seine Geschäftsprojekte konzentrieren zu wollen. Darüber hinaus reagierte er humorvoll auf den Vorschlag seiner Verwandten und eine Frage zur Politik.

Geschäft und Investitionen: „Meine Geschäfte laufen gut, ich werde mich wohl diesem Bereich widmen“, sagt der Stürmer.

Präsidentschaftsambitionen: „Meine Freunde sagen, ich sollte für das Präsidentenamt kandidieren, aber solche Dinge stehen nicht in meinen Plänen, die Leute hassen mich ohnehin schon genug“, fügte Mbappé hinzu.

Die wichtigsten Fakten zu Kylian Mbappés Erklärung und Zukunftsplänen

Aspekt / Kriterium Details Sportler Kylian Mbappé Haltung zum Traineramt Ein klares „Nein“ (Wird kein Trainer) Hauptgrund Trainersein ist ein komplexer Bereich, der Psychologie und Kommunikation erfordert Hauptbereich der Zukunft Unternehmertum und Geschäftsprojekte Politik / Präsidentschaft Nicht in den Plänen („Die Leute hassen mich ohnehin schon genug“)

Kylian Mbappés realistische und offene Gedanken über das Leben nach dem Fußball sorgen bei Millionen von Fans für heftige Diskussionen.

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