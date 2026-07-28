Ruben Amorim äußert sich zu Rafael Leaos Zukunft und Transfergerüchten

AC-Milan-Cheftrainer Ruben Amorim hat sich zur Zukunft von Flügelspieler Rafael Leao geäußert. Laut Sport Mediaset erregen die Transfergerüchte um den Spieler und ein offizielles Angebot von Fenerbahçe große öffentliche Aufmerksamkeit, doch der Übungsleiter betonte, dass die Interessen der Mannschaft immer an erster Stelle stehen, berichtet Goal.com .

Derzeit sind die Rossoneri für die zweite Phase ihrer Saisonvorbereitung im australischen Perth eingetroffen. Das Team bestreitet ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Perth Glory. Rafael Leao wird indes nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft im Kader in Australien erwartet.

Der türkische Spitzenklub Fenerbahçe hat angeblich ein Angebot im Gesamtwert von bis zu 42 Millionen Euro für den Spieler vorgelegt. Dieses Angebot beinhaltet eine anfängliche Leihgebühr von 5 Millionen Euro, eine Kaufpflicht im nächsten Sommer über 35 Millionen Euro sowie Boni in Höhe von 2 Millionen Euro. Die Milan-Führung ist jedoch strikt bereit, den Spieler nur für direkte 50 Millionen Euro zu verkaufen, und lehnt die Leihoption kategorisch ab.

Finanzielle Forderungen und Transferpolitik

Laut Gianluca Di Marzio erklärte Ruben Amorim auf einer Pressekonferenz offen, dass persönliche Situationen die Mannschaftsvorbereitung nicht stören dürfen. Seinen Worten nach steht die Mannschaft unter allen Umständen über jedem einzelnen Spieler, und solange sich die Situation nicht ändert, wird der Akteur die Ehre des Vereins verteidigen.

Amorim erklärte in seinem Statement: „Er ist unser Spieler, bis sich etwas ändert, das Team steht an erster Stelle. Es ist nicht so kompliziert, für mich ist das Team das Wichtigste. Ich werde mit Rafael, Gonçalo Ramos, Alexis Saelemaekers und allen Rückkehrern von der WM sprechen, um zu erklären, was wir tun werden.“

Der italienische Klub hat im Sommer-Transferfenster bereits über 100 Millionen Euro ausgegeben und Gonçalo Ramos sowie Mario Gila verpflichtet. Daher benötigt Milan neue Mittel, um den Kader weiter zu verstärken und die finanzielle Balance zu wahren.