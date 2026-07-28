Englische Klubs steigen in den Kampf um Petar Sučić ein

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Englische Klubs steigen in den Kampf um Petar Sučić ein

Mehrere Vereine aus der englischen Premier League haben Interesse an den Diensten des Inter-Mittelfeldspielers Petar Sučić bekundet. Berichten von Goal.com und Corriere dello Sport zufolge wächst die Zahl der Interessenten für den kroatischen Fußballer aus England. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt, dass Leeds und Newcastle bezüglich der Transferbedingungen und der aktuellen Situation des Spielers angefragt haben. Der Vertrag des Kroaten läuft derzeit bis 2030, und seine Zukunft könnte zu einem der Hauptthemen des Sommertransferfensters werden.

Inters Haltung und Ablösesumme

Die Führung des Mailänder Klubs, insbesondere Geschäftsführer Giuseppe Marotta, hat entschieden erklärt, dass sie nicht die Absicht hat, den Mittelfeldspieler zu verkaufen. Für Inter ist dieser Spieler ein wichtiger Bestandteil des Kaders, und der Vertrag ist langfristig ausgelegt.

Im modernen Fußballmarkt ist es jedoch üblich, dass finanzielle Angebote die Vereinspolitik beeinflussen. Sollten englische Klubs ein konkretes und substanzielles Angebot von rund 40 Millionen Euro unterbreiten, könnte die Führung von Inter ihre Entscheidung überdenken.

Karriere und Statistik des Spielers

Petar Sučić wechselte im vergangenen Jahr von Dinamo Zagreb zu Inter. Damals betrug die Ablösesumme 14 Millionen Euro, zudem wurden Boni in Höhe von 2 Millionen Euro vereinbart.

Beim italienischen Klubs verdient der Spieler ein Nettogehalt von 1,5 Millionen Euro pro Jahr (2,77 Millionen Euro brutto). In der vergangenen Saison bestritt er insgesamt 54 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 4 Tore sowie 5 Vorlagen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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