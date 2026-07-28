Der spanische Premierminister Pedro Sánchez richtete eine emotionale Videobotschaft an palästinensische Kinder und junge Künstler im Gazastreifen. Darin betonte der Regierungschef, dass das spanische Volk an der Seite der Palästinenser stehe, und sprach ihnen aufrichtige moralische Unterstützung aus.

Zamin.uz Präsentiert die Details dieser herzlichen Botschaft des spanischen Premierministers und des viralen Wandgemäldes inmitten der Trümmer in Gaza.

1. Die Initiative der Kinder von Gaza und Sánchez’ rührende Antwort

Diese Videobotschaft erschien, nachdem ein Porträt von Pedro Sánchez auf die Wand eines zerstörten Gebäudes in Gaza gemalt worden war. Das von den jungen Künstlern Layan Al-Gwaqa, Obai Karim und ihren Altersgenossen geschaffene Bild verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und wurde zu einem Symbol des Dankes für Spaniens anhaltende politische und moralische Unterstützung für Palästina.

Der Regierungschef Spaniens würdigte diese ehrliche Geste und sprach den jungen Künstlern seinen herzlichen Dank aus.

Aus der Videobotschaft von Pedro Sánchez: „Danke, Layan, und danke an die jungen Künstler. Das ist eine wahrlich wunderbare Geste. Angesichts all des Leids, das ihr ertragt, ist es von großer Bedeutung, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns eure Liebe zu zeigen. Ich möchte, dass ihr wisst: Das spanische Volk hört euch, sieht euren Schmerz, liebt euch und hat euch nicht vergessen. Ich hoffe, dass ihr bald in die Schule zurückkehren, angstfrei zeichnen und in Frieden leben könnt.“

Wichtige Fakten zu Pedro Sánchez’ Botschaft und Spaniens Position

Aspekt / Indikator Details Verfasser der Botschaft Der spanische Premierminister Pedro Sánchez Empfänger Layan Al-Gwaqa, Obai Karim und junge Künstler aus Gaza Grund für die Botschaft Das Malen von Sánchez’ Porträt an eine Trümmermauer Kernbotschaft „Das spanische Volk hört euch, sieht euch, liebt euch und hat euch nicht vergessen“ Diplomatischer Status Spanien hat den Staat Palästina offiziell anerkannt

2. Spaniens feste und konsequente Haltung zu Gaza

Spanien gehört zu den Ländern der Europäischen Union, die die Unabhängigkeit Palästinas offiziell anerkannt haben und zu den aktivsten Stimmen gegen die humanitäre Krise in Gaza zählen.

Die unter Pedro Sánchez geführte spanische Regierung hat sich in letzter Zeit durch entschlossene diplomatische Bemühungen bezüglich Gaza und Forderungen zum Schutz der Zivilbevölkerung auf internationalen Foren und Gipfeln hervorgetan. Das Bild inmitten der Trümmer und die darauf gegebene Antwort wurden zu einem lebendigen Ausdruck der menschlichen und spirituellen Verbundenheit zwischen den beiden Völkern.

Inmitten der schwierigen Bedingungen in Gaza bleiben Hoffnung, Kunst und das Streben nach Frieden im Fokus der internationalen Gemeinschaft.

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