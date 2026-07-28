4-jähriges Mädchen stürzt in Indien vom 12. Stock in den Tod (Video)

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4-jähriges Mädchen stürzt in Indien vom 12. Stock in den Tod (Video)

Der schreckliche Vorfall in Mumbai, Indien, wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Ein vierjähriges Mädchen stürzte aus einem offenen Fenster auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in den Tod.

Ersten Informationen zufolge hatte die Mutter das Mädchen beim Abschließen der Wohnungstür für einige Sekunden auf dem Schuhregal im Flur abgesetzt. In dieser Zeit stand das Mädchen auf und versuchte, sich auf die offene Fensterbank zu setzen. Dabei verlor es jedoch das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.

Ärzte trafen sofort am Unfallort ein und brachten das Kind ins Krankenhaus. Aufgrund schwerer Verletzungen konnte ihr Leben jedoch nicht gerettet werden.

Diese Tragödie wird in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Experten rufen Eltern, insbesondere in Hochhäusern lebende, dazu auf, Kleinkinder keine Sekunde unbeaufsichtigt zu lassen und Sicherheitsvorkehrungen an Fenstern und Balkonen strikt einzuhalten.

IndienMumbaiUnfallKindersicherheitTragödie
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