Gestrandeter Delfin stirbt wegen Touristen

An einem Strand im russischen Anapa kam es zu einem tragischen Vorfall mit einem gestrandeten Delfin. Augenzeugen zufolge streichelten Urlauber das Tier, machten Fotos mit ihm und versuchten, es aus eigener Kraft ins Meer zurückzubringen, anstatt auf das Eintreffen von Fachleuten zu warten.

Kürzlich trafen Rettungskräfte und Experten am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich jedoch heraus, dass der Delfin bereits verendet war. Fachleute betonen, dass falsche Handhabung und übermäßige Belastung den Zustand des Tieres weiter verschlechtert haben könnten.

Daraufhin riefen Experten die Bürger dazu auf, wilde Meerestiere nicht zu berühren, sie nicht zu stören und in solchen Situationen umgehend die zuständigen Rettungsdienste zu verständigen. Jede falsche Handlung in solchen Situationen kann das Leben des Tieres gefährden.