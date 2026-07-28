Gestrandeter Delfin stirbt wegen Touristen

·49·Welt
Gestrandeter Delfin stirbt wegen Touristen

An einem Strand im russischen Anapa kam es zu einem tragischen Vorfall mit einem gestrandeten Delfin. Augenzeugen zufolge streichelten Urlauber das Tier, machten Fotos mit ihm und versuchten, es aus eigener Kraft ins Meer zurückzubringen, anstatt auf das Eintreffen von Fachleuten zu warten.

Kürzlich trafen Rettungskräfte und Experten am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich jedoch heraus, dass der Delfin bereits verendet war. Fachleute betonen, dass falsche Handhabung und übermäßige Belastung den Zustand des Tieres weiter verschlechtert haben könnten.

Daraufhin riefen Experten die Bürger dazu auf, wilde Meerestiere nicht zu berühren, sie nicht zu stören und in solchen Situationen umgehend die zuständigen Rettungsdienste zu verständigen. Jede falsche Handlung in solchen Situationen kann das Leben des Tieres gefährden.

AnapaRussland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erstmals seltene „Feuerwolken“ am Himmel über Frankreich beobachtetErstmals seltene „Feuerwolken“ am Himmel über Frankreich beobachtetHeute, 15:49Dubai-Kronprinz schlägt Änderung des Begriffs „Hausfrau“ vorDubai-Kronprinz schlägt Änderung des Begriffs „Hausfrau“ vorHeute, 15:484-jähriges Mädchen stürzt in Indien vom 12. Stock in den Tod (Video)4-jähriges Mädchen stürzt in Indien vom 12. Stock in den Tod (Video)Heute, 15:38Mbappe verrät, was er nach dem Karriereende machen wirdMbappe verrät, was er nach dem Karriereende machen wirdHeute, 14:59Pedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in GazaPedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in GazaHeute, 14:45Trump weist Netanjahu in die Schranken: USA bereit, F-35-Jets an die Türkei zu verkaufenTrump weist Netanjahu in die Schranken: USA bereit, F-35-Jets an die Türkei zu verkaufenHeute, 14:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus