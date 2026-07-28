Rosatom präsentiert Verbundstoff-Haltestelle mit 25 Jahren Lebensdauer

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Rosatom präsentiert Verbundstoff-Haltestelle mit 25 Jahren Lebensdauer

Die Zentrale Polymer-Verbundwerkstoffe GmbH, ein Tochterunternehmen der Staatskorporation Rosatom, hat eine moderne Verbundstoff-Bushaltestelle entwickelt, die für den langfristigen Einsatz konzipiert ist und voll und ganz dem Smart-City-Konzept entspricht. Es wird erwartet, dass diese innovative Konstruktion durch ihre Robustheit und technischen Möglichkeiten ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur sein wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Pressedienstes von Rosatom zeichnet sich die neue Haltestelle durch eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und extreme Temperaturschwankungen aus. Experten betonen, dass die Lebensdauer dieses Produkts mindestens 25 Jahre beträgt, was Städten eine langfristige wirtschaftliche Effizienz bietet.

Moderne Technologien und Annehmlichkeiten

Das Design des Infrastrukturobjekts sieht nicht nur Robustheit, sondern auch einen hohen Komfort für Fahrgäste vor. Insbesondere besteht die Möglichkeit, die Haltestelle mit einer elektronischen Anzeigetafel, einem Videoüberwachungssystem und einem WLAN-Netzwerk auszustatten.

Bürger können zudem USB- und Type-C-Anschlüsse nutzen, um ihre Mobilgeräte zu laden. Das Projekt umfasst auch einen speziellen Notrufknopf, Infrarotheizungen für warme Tage im Winter sowie Solarpaneele als umweltfreundliche Energiequelle.

Einfache Installation und Flexibilität

Der Hersteller betont, dass die neue Verbundstoff-Lösung auch durch ihr geringes Gewicht und die einfache Installation auffällt. Dies ermöglicht eine schnelle Errichtung der Konstruktion an jedem beliebigen Punkt der Stadt in kürzester Zeit.

Es wird angemerkt, dass diese Haltestellen an die klimatischen und funktionalen Bedürfnisse eines bestimmten Gebiets oder einer Region angepasst werden können. Dieser Ansatz entspricht globalen Trends im Städtebau zur Steigerung moderner Architektur und Energieeffizienz.

RosatomVerbundwerkstoffeSmart CityStadtinfrastrukturTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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