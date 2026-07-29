Briten stellt Rekord auf und isst 15 Fischstäbchen in einer Minute

Der 32-jährige Brite Nathan Davies hat es geschafft, sich einen Platz auf der Guinness World Records Seite zu sichern, und zwar mit einem der Lieblingsgerichte seiner Kinder. Er stellte einen neuen Weltrekord auf, indem er 15 Fischstäbchen in einer einzigen Minute aß.

Es wird berichtet, dass Nathan Davies kürzlich an der beliebten The 1% Club TV-Quizshow teilnahm und über 130.000 Dollar gewann. Er erzählte Moderator Lee Mack, dass sein nächstes Ziel darin bestünde, einen Guinness-Rekord aufzustellen.

Ihm zufolge war der Rekord im Fischstäbchenessen die passendste Wahl für ihn, da er sich bereits zuvor für inoffizielle Wettessen-Rekorde interessiert hatte und betonte, dass ihm solche Herausforderungen vertraut seien.

Nathan schaffte es, innerhalb der vorgegebenen Minute 15 Fischstäbchen aufzuessen, und wurde damit offiziell als die Person in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, die die meisten Fischstäbchen in einer Minute verzehrt hat.

Der Rekordhalter äußerte sich humorvoll zu dem Ergebnis und sagte, er sei stolz darauf, Weltrekordhalter zu sein, fand es jedoch etwas seltsam, dass es sich dabei ausgerechnet um Fischstäbchen handelte. Er betonte zudem, dass er bei etwas kühleren Stäbchen noch mehr hätte essen können, sei aber vor allem froh, den Rekord geholt zu haben.