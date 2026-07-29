Schwere Waldbrände in Frankreich legen über 100 Häuser in Schutt und Asche

Große Waldbrände in der Stadt Le Porge im Südwesten Frankreichs haben erheblichen Schaden angerichtet. Infolge des heftigen Feuers brannten über 100 Wohnhäuser nieder, und die Flammen breiteten sich auf Wälder und weite Naturgebiete aus.

Tausende Feuerwehrleute wurden mobilisiert, um den Brand einzudämmen. Zudem wurden Spezialausrüstung, Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt.

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wurden fast 220.000 Menschen aus den gefährdeten Gebieten evakuiert. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über Todesopfer oder Verletzte durch das Feuer.

Experten betonen, dass extreme Hitze, lang anhaltende Dürre und windiges Wetter die Hauptfaktoren für die schnelle Ausbreitung des Feuers auf eine große Fläche waren.