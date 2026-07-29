Serie-A-Giganten und FA Community Shield werden übertragen

Die Vorbereitungen auf die neue europäische Saison laufen auf Hochtouren. Wie Goal.com berichtet, hat sich Warner Bros. Discovery die Rechte gesichert, die Vorbereitungs-Testspiele der italienischen Topklubs – Roma, Juventus und Mailand – sowie das traditionelle Eröffnungsspiel der englischen Fußballsaison im Free-TV zu übertragen. Dies berichtete Goal.com berichtete .

Diese Übertragungen bieten Fußballfans die Möglichkeit, die Verfassung der Mannschaften nach Sommertransfers und Kaderänderungen zu bewerten. Insbesondere, da nur noch wenige Wochen bis zum Start der italienischen Meisterschaft verbleiben, stoßen die internationalen Testspiele der Großklubs auf großes Interesse.

Test der Serie-A-Giganten

Diese Spielserie beginnt am 1. August in Wales. Das Duell zwischen Cardiff City und der Roma im Cardiff City Stadium ist das erste von drei Freundschaftsspielen gegen britische Teams für die Elf von Gian Piero Gasperini.

Danach treten Juventus und Mailand ihre Asientouren an und treffen auf den Topklub Chelsea. Die Turiner messen ihre Kräfte im Kai Tak Stadium in Hongkong, während die Mailänder im Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta antreten.

Diese Partien bieten den von Luciano Spalletti und Rúben Amorim trainierten Teams eine hervorragende Gelegenheit, ihr Potenzial vor der neuen Saison nochmals zu testen. Alle Begegnungen werden zeitversetzt um 21:30 Uhr auf dem Sender NOVE ausgestrahlt.

FA Community Shield und Saisoneröffnung

Mitte August richtet sich der Blick dann auf den englischen Fußball. Am 16. August um 16:00 Uhr findet das traditionelle Community-Shield-Duell zwischen Arsenal und Manchester City statt.

Dieses Aufeinandertreffen zwischen dem Premier-League-Meister und dem FA-Cup-Sieger gilt als offizielle Saisoneröffnung des englischen Fußballs. Dieses Match wird live im Free-TV auf NOVE sowie online über die Plattformen HBO Max und discovery+ übertragen.