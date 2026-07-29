Sechster Todesfall durch Ausbruch gefährlicher Bakterien in New York verzeichnet

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Sechster Todesfall durch Ausbruch gefährlicher Bakterien in New York verzeichnet

Die Epidemie im Zusammenhang mit der Legionärskrankheit in New York City, USA, hat ein weiteres Menschenleben gefordert. Damit hat sich die Zahl der Opfer dieser Krankheit im Viertel Upper East Side in Manhattan auf sechs erhöht. Dies teilten lokale Gesundheitsbehörden mit.

Die Sprecherin des Stadtrats, Julie Menin, gab den Tod des sechsten Patienten auf ihrer Social-Media-Seite auf X bekannt und sprach der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus. Sie betonte, dass jeder Verlust ein großer Schmerz für die lokale Bevölkerung sei.

Offiziellen Angaben zufolge wurden seit dem 17. Juli keine neuen Krankheitsfälle mehr gemeldet. Experten erklären, dass die neuesten Daten zeigen, dass sich die Epidemie deutlich verlangsamt hat.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes von New York City haben sich seit dem 2. Juli insgesamt 90 Personen mit der Legionärskrankheit infiziert. Bei Inspektionen in 77 Kühltürmen der Stadt wurden Legionellen -Bakterien nachgewiesen.

Zu den betroffenen Objekten, in denen die Bakterien gefunden wurden, gehören auch berühmte Gebäude wie das The Met Museum, Guggenheim Museum, Marriott Hotel sowie die All Souls Church . Im Rahmen der Untersuchungen wurden alle Gebäude mit positiven Ergebnissen angewiesen, ihre Kühlsysteme umgehend zu reinigen und zu desinfizieren.

Behördenangaben zufolge wurden alle notwendigen Sanierungsarbeiten bis zum 16. Juli vollständig abgeschlossen. Derzeit werden noch sechs Patienten mit der Diagnose Legionärskrankheit im Krankenhaus behandelt. Die Gesundheitsbehörden betonen, dass sie die Situation streng unter Kontrolle haben, und fordern die Bevölkerung auf, nur den Informationen offizieller Quellen zu vertrauen.

New YorkLegionärskrankheitGesundheitUSAAusbruch
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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