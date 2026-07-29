Barcelona-Präsident Joan Laporta erfolgreich am Herzen operiert

Der Präsident des spanischen Klubs FC Barcelona, Joan Laporta, wurde mit der Diagnose Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus eingeliefert und hat sich erfolgreich einer medizinischen Behandlung unterzogen. Wie Goal.com berichtet, musste der 64-jährige Funktionär seine Reise zum Saisonvorbereitungs-Trainingslager des Teams nach England aufgrund von Vorhofflimmern absagen. Wie Goal.com berichtet.

Nachdem der medizinische Eingriff am Dienstag in einem Krankenhaus in der katalanischen Hauptstadt erfolgreich abgeschlossen worden war, wandte sich Laporta über die sozialen Medien an die Fans und teilte mit, dass es ihm gut gehe. Er bestätigte, dass der natürliche Herzrhythmus von den Ärzten vollständig wiederhergestellt wurde.

Dank an das Ärzteteam

Der Barcelona-Chef sprach den medizinischen Mitarbeitern, die den Behandlungsprozess leiteten, auf seiner Social-Media-Seite seinen tiefen Dank aus.schrieb Laporta in seiner Botschaft. Seinen Angaben zufolge wurde die Arrhythmie behoben und sein Herz arbeitet wieder im normalen Takt.

Der Klubpräsident lobte die Arbeit der Ärzte des Hospital de Barcelona, insbesondere des Ärzteteams unter der Leitung von Dr. Jordi Morillas. Er betonte zudem, dass er dem Leiter des medizinischen Dienstes des FC Barcelona, Dr. Xavier Corbella, und Manana Giorgadze, die alle Angelegenheiten koordinierte, sehr dankbar ist.

Verschiebung der geplannten Reise

Dieser chirurgische Eingriff hatte Auswirkungen auf die von Joan Laporta geplante Reise zu den britischen Inseln. Nach einem funktionell anstrengenden Sommerkalender und internationalen Reisen sollte der Präsident die Vorbereitung der ersten Mannschaft auf dem Trainingsgelände des St. George’s Park in England direkt vor Ort verfolgen.

Das Trainerteam um Hansi Flick und die Spieler setzen ihr Training derzeit in Großbritannien fort. Das Team bestreitet am Freitag ein weiteres Testspiel gegen Birmingham City.

Reha-Phase und vorherige Aktivität

Den strengen Anweisungen der Ärzte zufolge wird Joan Laporta in Spanien bleiben, um einen vollständigen Genesungsprozess zu durchlaufen. Dies stellt sicher, dass er seine Gesundheit wiederherstellt, bevor er zu seinen anstrengenden täglichen Führungsaufgaben zurückkehrt.

Es ist erwähnenswert, dass der Präsident von Barcelona in letzter Zeit sehr aktive internationale Reisen unternommen hatte. Unter anderem war er zu Monatsbeginn in den USA, wo er Zeuge des historischen Triumphs der spanischen Nationalmannschaft wurde und die Finalspiele direkt aus dem Stadion in New Jersey verfolgte.