Der legendäre Torhüter des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft hat das Datum für das Ende seiner professionellen Fußballkarriere bekannt gegeben. Wie Goal.com berichtet, hat der erfahrene Schlussmann, der als Pionier der modernen "Sweeper-Keeper"-Rolle gilt, bestätigt, dass er seine Schuhe an den Nagel hängen wird, wenn sein aktueller Vertrag am Ende der Saison 2026/27 ausläuft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der erfahrene Spieler, der derzeit 40 Jahre alt ist, hatte seinen Vertrag beim Münchner Verein um ein weiteres Jahr verlängert. Bei der Saisonvorbereitung in Tegernsee klärte der Torhüter seine Zukunft und verhehlte nicht seine Absicht, seine letzten Jahre auf hohem Niveau zu verbringen. Laut Neuer geht er jedes Spiel einzeln an und denkt nicht darüber nach, dass er seine Abschiedssaison bestreitet.

Große Ziele in der Champions League

Nachdem er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Trophäen gewonnen hat, möchte Neuer seiner Sammlung einen weiteren UEFA-Champions-League-Pokal hinzufügen. Derzeit hat er zwei Titel mit den Bayern gewonnen. Nachdem die Münchner Mannschaft in der Vorsaison im Champions-League-Halbfinale an Paris Saint-Germain gescheitert war, geht sie dieses Mal mit einem noch stärkeren Kader auf den Platz.

Neuer betonte, das Hauptziel der Mannschaft sei es, in jedem Wettbewerb zu gewinnen. Zudem unterstrich er, dass seine Motivation trotz des Jubiläums über seinen rekordverdächtigen 13. Bundesliga-Meistertitel in der Vorsaison nicht nachgelassen habe und er überzeugt sei, dass der aktuelle Kader um alle Trophäen kämpfen könne.

Die Nachfolgefrage und Unterstützung für die Jugend

Neben seinen Leistungen auf dem Platz konzentriert sich der Spieler auch auf sein Vermächtnis in der Zukunft. Die Bayern-Führung hat bereits damit begonnen, nach einem würdigen Nachfolger für den legendären Torhüter zu suchen, wobei das junge Talent Jonas Urbig als Hauptkandidat für die Nachfolge von Neuer gilt.

Der erfahrene Schlussmann hob besonders hervor, dass er bereit sei, mit jungen Spielern zu arbeiten, und dass sich die Torhütergruppe im Team gegenseitig unterstütze. Zusammen mit Sven Ulreich und anderen jungen Torhütern streben sie danach, für den Erfolg der Mannschaft alles zu geben. Meiner Meinung nach sind gesunder Wettbewerb und gegenseitige Hilfe der Schlüssel zu zukünftigen Erfolgen.