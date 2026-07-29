Schreckliche Familientragödie in den USA: Mann erschießt Ehefrau und sechs Kinder

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Schreckliche Familientragödie in den USA: Mann erschießt Ehefrau und sechs Kinder

In Grand Haven im US-Bundesstaat Michigan hat sich eine schreckliche Familientragödie ereignet. In einem Wohnhaus wurden die Leichen von acht Familienmitgliedern gefunden.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge tötete der 47-jährige Christopher Karolkevich seine 39-jährige Ehefrau Amanda sowie ihre sechs Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren aufgrund von Eifersucht und häuslichen Streitigkeiten mit einer Schusswaffe.

Danach versuchte der Tatverdächtige, die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Er legte in mehreren Teilen des Hauses Feuer und beging anschließend Selbstmord.

Berichten den Medien zufolge hatte die verstorbene Amanda zuvor versucht, die Familie trotz des Verrats ihres Mannes zusammenzuhalten. Sie hatte ihre Gefühle dazu auch auf ihren Social-Media-Seiten geteilt.

Derzeit setzen die Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungen zu dem Vorfall fort. Alle Details der Tragödie werden geklärt.

USAGrand HavenMichiganChristopher KarolkevichAmanda
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