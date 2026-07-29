Ungarn hat die Eröffnung zweier wichtiger Verhandlungsklassen bezüglich des EU-Beitritts der Ukraine erneut blockiert. Dies berichtet Financial Times (FT), eine einflussreiche Publikation.

Zamin.uz präsentiert die Situation rund um diese Verhandlungen, die Gründe für Budapests harte Haltung und die Reaktion europäischer Politiker.

1. Binnenmarkt und Wirtschaftspolitik: Zwei Cluster verschoben

Dem Bericht der FT zufolge hat Budapest die Eröffnung von Verhandlungen über das zweite und dritte Cluster , die die Integration der Ukraine in den Binnenmarkt sowie den Ausbau der Wirtschafts- und Sozialpolitik vorsehen, verschoben.

Darüber hinaus lehnt die ungarische Seite die Gewährung eines „beschleunigten Mitgliedschaftsstatus“ für Kiew entschieden ab.

Aus einer Erklärung eines ungarischen Beamten: „Kiew sollte keine privilegiertere oder besonders bevorzugte Behandlung im Vergleich zu westbalkanischen Kandidaten erhalten, die seit Jahren darum kämpfen, die Anforderungen der Europäischen Union zu erfüllen.“

2. Brüssel will „politischen Druck“ auf Ungarn ausüben

Die Publikation betont, dass europäische Politiker nun glauben, dass ernsthafter politischer Druck auf Ungarn erforderlich ist, um Budapests Unterstützung aufrechtzuerhalten und die Verhandlungen voranzutreiben.

Gemäß den EU-Vorschriften erfordert jede Verhandlungsphase zur Aufnahme eines neuen Staates die einstimmige Zustimmung aller 27 Mitgliedsländer der Organisation.

3. Hoffnungen nicht erfüllt: Péter Magyar und Budapests unveränderte Haltung

Zuvor hatte man in Kiew besondere Hoffnungen auf eine Verbesserung der Beziehungen und eine Aufweichung der Position durch die neue ungarische Regierung unter der Führung von Péter Magyar gesetzt. Die reale Situation für Ukraine hat sich jedoch nicht wesentlich geändert.

Budapest behält nach wie vor seine grundsätzliche Position bei:

weigert sich, Kiew militärische und finanzielle Hilfe zu leisten;

behindert den beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine.

Verhandlungen über den EU-Beitritt Ungarns und der Ukraine: Die wichtigsten Fakten

Aspekt / Kriterium Details Medien Financial Times (FT) Blockierte Cluster Cluster 2 (Binnenmarkt) und Cluster 3 (Wirtschafts- und Sozialpolitik) Hauptargument Ungarns Keine Ungerechtigkeit gegenüber den Westbalkanstaaten schaffen Plan der EU-Politiker „Politischer Druck“ auf Budapest Allgemeine Position Budapests Ablehnung von Militär- und Finanzhilfe, Veto gegen Eilmitgliedschaft

Die EU-Erweiterung und die diplomatischen Debatten um die Ukraine haben direkte Auswirkungen auf die Welt- und Regionalpolitik.

Teilen Sie diesen heißen und analytischen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Gruppen, die internationale Ereignisse verfolgen!

Glauben Sie, dass die Europäische Union Ungarns Widerstand überwinden und die Beitrittsverhandlungen der Ukraine vorantreiben kann? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!