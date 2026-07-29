Tesla sichert sich 90 Prozent der Kapazität eines Solarkraftwerks in Arizona

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Tesla sichert sich 90 Prozent der Kapazität eines Solarkraftwerks in Arizona

Tesla, der weltweite Marktführer in der Elektrofahrzeugherstellung, hat sich eine nachhaltige und umweltfreundliche Energiequelle für die kommenden Jahre gesichert. Wie ixbt.com berichtet, hat das Unternehmen einen langfristigen Vertrag über den Kauf von 90% des Stroms aus dem riesigen Sterling-Projekt unterzeichnet, das im US-Bundesstaat Arizona errichtet wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser große Energiekomplex umfasst ein Solarkraftwerk mit einer Gesamtleistung von 509 MW sowie ein 360-MW-Batteriesystem. Die Anlage, deren Bau derzeit läuft, soll 2028 vollständig in Betrieb gehen. Die Parteien haben keine finanziellen Details der Vereinbarung bekannt gegeben.

Grüne Energie und Speichertechnologien

ContourGlobal, das das Projekt umsetzt, plant, die restlichen 10% der erzeugten Kapazität unabhängig auf dem freien Energiemarkt zu verkaufen. Obwohl die genaue Laufzeit des Vertrags nicht offiziell bekannt gegeben wurde, laufen solche Vereinbarungen auf dem Energiemarkt typischerweise über 10-15 Jahre. Dies verschafft Tesla eine garantierte Versorgung mit erneuerbaren Energien bis Ende der 2030er Jahre.

Für den Investmentfonds KKR, dem ContourGlobal gehört, ist das Sterling-Projekt das größte Objekt im Bereich erneuerbare Energien in seinem Portfolio. Der Komplex wurde im letzten Quartal 2024 erworben, und seine Bedeutung für die gesamte Region wird als sehr hoch eingeschätzt.

Netzintegration und Aussichten

Das neue Kraftwerk wird an das Netz der Western Area Power Administration angeschlossen. Dies ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung nicht nur für Verbraucher in Arizona, sondern auch für den benachbarten Energiemarkt in Kalifornien. Experten betonen, dass ein entscheidender Teil der Infrastruktur das moderne Speichersystem ist.

Das Energiespeichersystem ist für einen vierstündigen Dauerbetrieb ausgelegt und kann etwa 1440 MWh an Energie speichern. Diese Technologie garantiert die ununterbrochene Einspeisung von grüner Energie in das allgemeine Netz auch nach Sonnenuntergang, was ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der ökologischen Nachhaltigkeit für globale Technologieriesen wie Tesla ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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