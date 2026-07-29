CATL übertrifft große Automobilhersteller bei der Rentabilität

Am 29. Juli dieses Jahres wurde die renommierte Fortune Global 500-Liste veröffentlicht, die die finanzielle Situation in der globalen Automobilindustrie und verwandten Branchen deutlich macht. Die Liste umfasst Chinas zehn führende Automobil- und Ersatzteilhersteller, darunter auch der Batterie riese CATL. Laut ixbt.com erwies sich die Rentabilitätskennzahl dieses Unternehmens als ein Vielfaches höher als die einer Reihe von Autogiganten. Dies berichtet Ixbt.com .

Statistischen Daten zufolge wurde CATL mit einer Rentabilität von 17% der klare Spitzenreiter unter den Branchenvertretern auf dieser Liste. Dieser Wert liegt mehr als das 11-Fache über der durchschnittlichen Rentabilität der acht großen Automobilhersteller auf der Liste. Darüber hinaus belief sich der Nettogewinn von CATL im Jahr 2025 auf 10 Milliarden Dollar.

Experten betonen, dass dieses finanzielle Ergebnis äußerst beachtlich ist und dem gesamten jährlichen Nettogewinn von vier großen Automobilunternehmen entspricht: BYD, Chery, FAW und SAIC. Dies hat gezeigt, dass in der modernen Transportindustrie die Herstellung von Batterien und Energiezellen – dem wertvollsten Teil eines Fahrzeugs – weitaus profitabler ist als die eigentliche Montage des Autos.

Finanzieller Druck und Veränderungen in der Industrie

Im ersten Halbjahr 2026 gelang es CATL, seinen Umsatz und Gesamtgewinn zu steigern. Dennoch waren im selben Zeitraum viele traditionelle Automobilhersteller mit ernsthaftem operativen Druck und Schwierigkeiten konfrontiert. Insbesondere wurde beobachtet, dass der Gesamtgewinn der Automobilindustrie des Landes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20% zurückging.

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Depression in der Branche erwies sich die Rentabilität des Automobilsektors als noch niedriger als der Durchschnitt verwandter Branchen. Dennoch passen sich einige Unternehmen den Marktanforderungen an und verzeichnen gute Ergebnisse. Zum Beispiel hat es Chery zum ersten Mal als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen auf diese renommierte Liste geschafft.

Leistung der Spitzenreiter

Das Niveau der finanziellen Stabilität unter den Automobilherstellern ist unterschiedlich. Insbesondere:

Chery führt das Automobilsegment mit einer Rentabilität von 6,3% an.

BYD belegt mit einem Wert von 4,1% den zweiten Platz.

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass BYDs Umsätze auf ausländischen Märkten fast 40% des Gesamteinkommens ausmachten und der Verkauf von Fahrzeugen mit neuen Energiequellen seine Spitzenposition in globalen Rankings behaupten konnte.

Insgesamt bestätigen die Daten der Fortune Global 500 deutlich, dass im Zeitalter von Elektrofahrzeugen die Herstellung technologischer Komponenten, insbesondere von Energiespeicherbatterien, zu einem weitaus profitableren und stabileren Geschäftsmodell geworden ist als das Automobilmontagegeschäft.