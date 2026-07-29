Lavrows aufsehenerregende Erklärung: Details zur Familiengeschichte von Friedrich Merz

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Lavrows aufsehenerregende Erklärung: Details zur Familiengeschichte von Friedrich Merz

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS scharf auf die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert. Lawrow betonte, dass sich Russland derzeit im Kriegszustand mit direkten Nachfolgern und Nachkommen der Nazis befinde.

Zamin.uz bietet Details über Lawrows aufsehenerregende Erklärung, die Vorwürfe rund um die Familiengeschichte von Friedrich Merz und die neuen Spannungen in den Beziehungen zwischen Moskau und Berlin.

1. „Seien Sie bereit“: Scharfer verbaler Schlag von Lawrow gegen Berlin

Sergej Lawrow ging auf die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz über den „Kampf gegen Russland“ und die Wiedererlangung der Führungsrolle in Europa ein und forderte Berlin auf, die Lehren der Geschichte nicht zu vergessen.

Aus dem Interview von Sergej Lawrow mit der Nachrichtenagentur TASS:

„Bundeskanzler Friedrich Merz sagt offen, dass sie wieder führend in Europa sein werden. Wenn Sie so offen sprechen, dann seien Sie bereit. Merz, der wiederholt seinen Wunsch geäußert hat, gegen Russland zu kämpfen, sollte sich daran erinnern, wie es den Führungspersönlichkeiten von Nazi-Deutschland schließlich ergangen ist.“

2. SWR-Vorwürfe: Behauptungen über den Vater und Großvater von Merz

Vor einem Jahr hatte der russische Auslandsgeheimdienst (SWR) Informationen über die familiären Wurzeln von Friedrich Merz veröffentlicht. Den Angaben des russischen Geheimdienstes zufolge wurden dem deutschen Bundeskanzler bereits in der Kindheit revanchistische Ideen eingepflanzt:

  • Der Vater — Joachim Merz: Kämpfte in den Reihen der Hitler-Armee (Wehrmacht). Wurde im Frühjahr 1945 von Amerikanern gefangen genommen und in die US-Besatzungszone gebracht.

  • Der Großvater mütterlicherseits — Josef Sovini: Arbeitete zur Zeit des Dritten Reichs als Bürgermeister der Stadt Brilon und trat 1938 der NSDAP bei. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister benannte er zwei Straßen der Stadt in „Adolf-Hitler-Straße“ und „Hermann-Göring-Straße“ um.

3. Geopolitische Spannungen und Eskalation der Rhetorik

Diese Erklärung von Lawrow erfolgte zu einer Zeit, in der die diplomatischen Konflikte zwischen Russland und Deutschland ihren Höchststand erreicht haben. Berlins aktive Unterstützung der Ukraine und seine Führungsansprüche in der europäischen Sicherheit werden von Moskau als direkte Bedrohung und historischer Revanchismus gewertet.

Sergej Lawrows Erklärung und die wichtigsten Fakten rund um Friedrich Merz

Aspekt / Merkmal

Details

Person, die die Erklärung abgegeben hat

Sergej Lawrow (Leiter des russischen Außenministeriums)

Massendienstanbieter

Nachrichtenagentur TASS

Hauptwarnung

Aufruf, sich an das Schicksal der Führungspersönlichkeiten von Nazi-Deutschland zu erinnern

Der Vater von Friedrich Merz

Joachim Merz (Wehrmachtssoldat, 1945 in US-Gefangenschaft geraten)

Der Großvater von Friedrich Merz

Josef Sovini (Bürgermeister von Brilon, NSDAP-Mitglied ab 1938)

Die diplomatischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und Deutschland sowie die Konflikte um das historische Gedächtnis wirken sich direkt auf die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur aus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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