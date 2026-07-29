In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 wurden 43.700 Ausländer, die gegen die Migrationsgesetze verstoßen hatten, aus Russland ausgewiesen. Dieser Wert stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 65,5 %.

Dies gab der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, am 29. Juli auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Max bekannt.

Wolodin wies darauf hin, dass die Abschiebung von Migranten bis 2025 ausschließlich auf gerichtliche Anordnung hin erfolgte. Gemäß dem im Februar 2025 in Kraft getretenen Bundesgesetz wurde dem russischen Innenministerium jedoch die Befugnis verliehen, in bestimmten Fällen auch ohne Gerichtsentscheidung Ausweisungen anzuordnen.

Er stellte zudem fest, dass die Staatsduma seit 2024 insgesamt 32 Bundesgesetze zur Verbesserung des Migrationssystems verabschiedet hat. Es wurde betont, dass diese Änderungen darauf abzielen, die Kontrolle über ausländische Staatsbürger zu verstärken und die Ordnung im Migrationsbereich zu festigen.