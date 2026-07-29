Elon Musk hat verraten, wann die ersten Menschen zum Mars geschickt werden

Der Unternehmer und Ingenieur Elon Musk hat bekannt gegeben, dass die ersten Schritte der Menschheit zum Mars fast doppelt so schnell erfolgen werden wie von NASA prognostiziert. Seinen Angaben zufolge könnte die Landung der ersten Astronauten auf dem Roten Planeten bereits in fünf bis sieben Jahren stattfinden. Diese Aussage hat einmal mehr verdeutlicht, wie stark sich die Ansätze hinsichtlich zukünftiger Pläne in der Weltraumforschung unterscheiden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com äußerte sich Elon Musk dazu während eines Kommentars zur Rede des NASA-Chefs. Der Leiter der US-Raumfahrtbehörde hatte in seiner Rede vermutet, dass ein bemannter Flug zum Mars viel später stattfinden würde – etwa 10 bis 15 Jahre nach der für 2028 geplanten Mondmission. NASA-Experten betonten, dass dieser Zeitraum mit der Notwendigkeit zusammenhängt, die erforderlichen Technologien zu entwickeln.

Unterschiede bei technologischen Ansätzen und Zeitplänen

Nach Ansicht der NASA-Führung erfordert die Umsetzung eines bemannten Mars-Programms die Entwicklung völlig neuer Technologien, einschließlich nuklearer Antriebssysteme. Genau diese Faktoren werden den Vorbereitungsprozess unweigerlich verlängern. Andererseits stützt sich der SpaceX-Chef auf ein wesentlich optimistischeres Szenario und ist fest davon überzeugt, dass die Menschheit diesen Meilenstein deutlich schneller erreichen wird.

Elon Musks Prognosen sind eng mit den aktuellen Plänen des Unternehmens für das Starship-Programm verknüpft. Demnach könnten die ersten unbemannten Frachtmissionen zum Mars nicht vor 2028 beginnen. Es ist zudem vorgesehen, einen speziellen Mars-Rover zur Erforschung des Planeten einige Jahre vor diesem Termin zu liefern.

Nächste Schritte bei der Eroberung des Weltraums

Zur Verwirklichung dieser großen Pläne setzt SpaceX die Tests regelmäßig fort. Insbesondere zeigten im Netz veröffentlichte eindrucksvolle Drohnenaufnahmen den Zustand von Starship nach dem am 24. Juli 2026 durchgeführten Testflug IFT-13 deutlich. Diese Tests dienen als solides Fundament für zukünftige Langstrecken-Weltraumreisen.

Experten glauben, dass ein derartiger Wettbewerb zwischen dem privaten Sektor und staatlichen Raumfahrtagenturen das Tempo der Weltraumtechnologie-Entwicklung drastisch beschleunigen kann. Obwohl NASA einen vorsichtigen Ansatz bevorzugt, rücken Elon Musks ehrgeizige Pläne die praktische Umsetzung von Weltraumtourismus und interplanetarer Migration in der Zukunft näher.