Ein äußerst bedeutsames und beispielloses Ereignis hat sich im südamerikanischen Fußball ereignet. Berichten von Ixbt.com und anderen internationalen Quellen zufolge hat das Oberste Sportgericht Brasiliens (STJD) ein historisches Urteil gefällt: Ein Spieler, der seinem Gegner eine schwere Verletzung zugefügt hat, wird bis zur vollständigen Rückkehr des Opfers auf das Spielfeld gesperrt. Diese beispiellose Sanktion sorgt in der Fußballwelt für heftige Diskussionen, berichtet Goal.com berichtet .

Der Vorfall ereignete sich im Juli bei einem Serie-A-Spiel. Infolge eines rüden Einstiegs von Internacional-Verteidiger Victor Gabriel erlitt Cruzeiro-Stürmer Gabriel Pec eine schwere Verletzung am linken Bein und brach sich das Schienbein. Die Schwere der Situation wurde dadurch verstärkt, dass dieses Spiel das Debüt des Spielers für sein neues Team war.

Bedingungen der historischen Sperre

Dem am Dienstag verkündeten Gerichtsurteil zufolge darf Victor Gabriel in offiziellen Spielen erst wieder auflaufen, wenn sein Gegner eine ärztliche Untersuchung besteht und ins volle Training zurückkehrt. Um jedoch rechtliche Standards zu wahren, wurde die Dauer dieser Beschränkung auf maximal 180 Tage festgelegt. Während des Gerichtsverfahrens betonte der Beschuldigte, dass sein Handeln keine Absicht war.

Der 22-jährige Verteidiger äußerte bei der Anhörung tiefes Bereuen und sagte: „Ich habe in schlaflosen Nächten für seine Genesung gebetet und entschuldige mich aufrichtig bei allen Vertretern von Cruzeiro.“ Er erklärte, dass der nassen und rutschige Platz es ihm nicht erlaubt habe, seinen Fuß rechtzeitig zurückzuziehen, nachdem er zuerst am Ball war.

Verluste für die Vereine und rechtliche Grundlagen

Gestützt auf Artikel 254 des brasilianischen Sportjustizgesetzbuches, der gewaltsames Spiel regelt, gelang es der Staatsanwaltschaft, eine Sonderklausel gegen den angeklagten Fußballer anzuwenden. Demnach kann bei schweren körperlichen Verletzungen die Dauer der Sperre an die Genesungszeit des verletzten Spielers gekoppelt werden.

Diese schwere Verletzung war ein herber Rückschlag für Cruzeiro. Der Verein hatte während der Pause der Weltmeisterschaft 2026 mindestens 12 Millionen Dollar an LA Galaxy gezahlt, um den Stürmer zu verpflichten. Dass das Debüt des neuen Stars mit einem solchen Unglück endete, warf die Offensivpläne des Teams über den Haufen.