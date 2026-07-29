Tottenham bereit, 65 Millionen Euro für Jules Koundé zu zahlen

Berichten von Sportmedien und Caught Offside zufolge ist der katalanische Klub FC Barcelona bereit, sich in der Sommertransferperiode von einem seiner Leistungsträger, Jules Koundé, zu trennen. Der Verein hat beschlossen, Angebote von nicht weniger als 60 Millionen Euro für den französischen Verteidiger zu prüfen, und mehrere europäische Top-Klubs sind mittlerweile in den Kampf um den Spieler eingestiegen. Das berichtet Goal.com und gibt bekannt.

Es wird bekannt, dass Englands Tottenham Hotspur unter den Interessenten für den 27-jährigen Verteidiger klar führt. Um ihre Abwehrreihe zu verstärken, bereitet der Londoner Klub ein offizielles Angebot vor, das sogar über der geforderten Summe von Barcelona liegt — nämlich 65 Millionen Euro, und es wird erwartet, dass dies in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben wird.

Veränderungen in der Abwehr und Tottenhams Interesse

Die Führung von Tottenham schätzt die Vielseitigkeit von Jules Koundé sehr. Die Tatsache, dass der französische Spieler sowohl als Innenverteidiger als auch auf den Außenpositionen gleichermaßen erfolgreich spielen kann, hat die Aufmerksamkeit des Trainerteams des englischen Klubs erregt. Derzeit werden einige Veränderungen in Tottenhams Defensive erwartet; insbesondere benötigt der Verein einen neuen Verteidiger, da Cristian Romero im Visier anderer Klubs steht und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Djed Spence das Team verlässt.

Zur Erinnerung: Koundé wechselte 2022 für 55 Millionen Euro vom FC Sevilla nach Barcelona. Angesichts der aktuellen finanziellen Situation plant die Führung des katalanischen Klubs, das Budget durch den Verkauf von Leistungsträgern zu verbessern und den Weg für neue Transfers freizumachen.

Andere Interessenten und die Situation

Neben Tottenham beobachten auch Bayern München, der FC Liverpool und der FC Chelsea die Entwicklung um Jules Koundé genau. Ihre Vorgehensweisen unterscheiden sich jedoch:

Der FC Bayern hat ebenfalls Interesse an dem französischen Spieler bekundet, jedoch mitgeteilt, dass die Münchner maximal 40 millionen Euro aufbringen können. Für Barcelona ist diese Summe zu gering.

Chelsea und Liverpool beobachten die Lage weiter, haben jedoch bislang keine offiziellen Angebote abgegeben. Chelsea beobachtet den Spieler bereits seit seiner Zeit beim FC Sevilla.

Nun hängt die letzte Entscheidung vom Spieler selbst ab. Während Tottenham bereit ist, alle Bedingungen zu erfüllen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, ob Koundé seine Karriere in der Premier League fortsetzt oder sich für einen anderen europäischen Spitzenklub entscheidet.