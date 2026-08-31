Bärin mit drei Jungen in Wassertank in Kalifornien gefunden

In La Verne, Kalifornien, saßen eine Bärenmutter und ihre drei Jungen in einem großen Wasserspeicher fest. Der Vorfall ereignete sich am Samstag.

Als die Rettungskräfte eintrafen, waren die Bären bereits seit über 12 Stunden in dem dunklen Betonbau gefangen. Sie waren wahrscheinlich bei der Suche nach Wasser bei heißem und feuchtem Wetter durch ein nur etwa 30 Zentimeter großes Loch an der Oberseite des Reservoirs hineingefallen.

Die Bären wurden gegen 8:00 Uhr morgens von Eric Macdonald und Jamie Kirk aus Glendora entdeckt. Sie kletterten auf das Reservoir und sahen durch eine kleine Öffnung die Bärenmutter, die sich im Wasser an der Wand festklammerte.

Die Rettungskräfte starteten die Aktion „Operation Care Bear“. Zunächst ließ das California Department of Fish and Wildlife das Wasser aus dem Reservoir ab, um die Gefahr des Ertrinkens für die Bären zu bannen.

Da das vorhandene Loch jedoch weder für die Retter groß genug zum Hineingehen noch für die Bärenmutter zum Hinausgehen war, schnitten Experten mit einer elektrischen Säge ein größeres Loch in die Seite des Reservoirs und ließen eine Leiter hinab, um einen Ausgang für die Bären zu schaffen.

Während eines der Jungen bereits zuvor eigenständig herausgeklettert war, benötigten die Retter etwas mehr Zeit und Mühe, um die restlichen drei Bären zu befreien.

Schließlich konnten die Bärenmutter und ihre Jungen sicher aus dem Reservoir gerettet werden.