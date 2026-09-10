In der Russischen Föderation wurden wichtige politische Erklärungen zur Arbeitsmigration abgegeben, die sowohl hohe Einnahmen als auch strenge Beschränkungen, einschließlich einer Welle von Abschiebungen, umfassen. Bei der Entgegennahme eines Berichts von Andrej Kikot, dem Leiter des Migrationsdienstes des Innenministeriums, betonte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte zwar eine wichtige Richtung für die russische Wirtschaft sei, die Interessen der lokalen Bevölkerung jedoch an erster Stelle stehen müssten. Es wird berichtet, dass die russische Regierung in letzter Zeit zwar etwa 100.000 Migranten ausgewiesen hat, die legale Migration jedoch rekordverdächtige 321 Milliarden Rubel in die Staatskasse eingebracht hat. Der Präsident hat nun eine grundlegende Änderung des Systems der Einstellung von Migranten angeordnet und einen „geschlossenen Kreislauf“ für sie eingeführt. Wie viele der 100.000 Migranten wurden zwangsweise abgeschoben, welche Haushalte profitieren am meisten von Patenten und wie wird die neue „Heim-Arbeit-Heim“-Regel funktionieren? Am Ende des Artikels geben wir alle Details zu den verpflichtenden Bedingungen für Arbeitgeber und den neuen Anforderungen an die russische Sprache bekannt.

100.000 Abschiebungen und ein riesiger Umsatz von 321 Milliarden Rubel

Andrej Kikot, Leiter der Migrationsabteilung des Innenministeriums, gab die Zahlen bei einem Treffen am Vorabend des 11. September, dem Tag der Systemmitarbeiter, bekannt:

Groß angelegte Ausweisung: Etwa 100.000 Migranten wurden aus russischem Gebiet ausgewiesen, 75.000 davon wurden durch direkte Gerichts- und Strafverfolgungsentscheidungen zwangsweise abgeschoben;

Wachstum des legalen Marktes: Trotz aller Einschränkungen ist der Anteil der legalen Arbeitsmigration im Land von 45 % auf 50 % gestiegen, was als positiver Indikator gewertet wird;

Rekordeinnahmen für den Haushalt: In den letzten 1,5 Jahren hat der Staat 321 Milliarden Rubel (ein Anstieg von 30 %) an Nettoeinnahmen aus Migrationsprozessen erzielt;

Vorteile durch Patente: Wladimir Putin stellte fest, dass der Großteil dieses Einkommens durch Patentgebühren gebildet wurde, und wies darauf hin, dass mehr als 60 Milliarden Rubel in den Bundeshaushalt und 250–260 Milliarden Rubel direkt in die regionalen Kassen flossen.

„Das ist ein sehr beträchtlicher Betrag. Aber für uns ist das Wichtigste, dass der Prozess zivilisiert abläuft und die Interessen unserer lokalen Bürger an erster Stelle geschützt werden“, betonte der russische Präsident.

„Heim-Arbeit-Heim“: Neue strenge Verpflichtungen für Arbeitgeber

Wladimir Putin wies die Regierung an, spezielle Anforderungen für die Vorbereitung ausländischer Arbeitskräfte vor ihrer Ankunft in Russland und für die Kontrolle ihrer Bewegungen zu entwickeln:

Wohnungsverpflichtung für Arbeitgeber: Vertreter von Groß- und Mittelunternehmen sind nun gesetzlich verpflichtet, ausländische Arbeitskräfte mit speziell spezialisierten Wohnheimen (Unterkünften) zu versorgen;

Obligatorischer Transfer zur Arbeit: Unternehmen sind verpflichtet, Arbeiter mit speziellen Transportmitteln vom Wohnheim zum Arbeitsplatz und zurück zu befördern;

Geschlossener Kontrollkreislauf: Um zu verhindern, dass Migranten ziellos in der Stadt umherirren, wird ein „Heim-Arbeit-Heim“-System eingeführt, und nach Ablauf des Arbeitsvertrags werden sie organisiert in ihre Heimat zurückgeschickt.

Anforderung an das Sprachenlernen und kulturelle Vorbereitung

Bezüglich der Dialoge mit Beamten aus Herkunftsländern von Migranten erklärte der russische Staatschef, dass diese ebenfalls an dieser Initiative interessiert seien:

Vorbereitung in der Heimat: Das System der beruflichen und rechtlichen Vorbereitung ausländischer Bürger in ihren eigenen Ländern vor der Entsendung nach Russland wird ausgebaut;

Russische Sprache und Lehrerfrage: Die Kenntnis der russischen Sprache durch Migranten und ihre Kinder wird zu einem obligatorischen Kriterium; es wurde erklärt, dass es notwendig sei, die Zahl der Sprachlehrer zu erhöhen;

Innere Ordnung und Sicherheit: Laut dem Präsidenten ist es unmöglich, ohne Sprachkenntnisse und kulturelle Kompetenz ein normales und sicheres Migrationsumfeld im Land zu schaffen.

Eine neue Ära in der Arbeitsmigration: Wird die Freizügigkeit eingeschränkt?

Diese Anweisungen der russischen Führung deuten darauf hin, dass eine neue Ära in der Arbeitsmigrationspolitik des Landes beginnt. Obwohl anerkannt wird, dass Hunderte Milliarden Rubel an Patenteinnahmen von Migranten für die Wirtschaft der russischen Regionen äußerst wichtig sind, stellt der Staat Sicherheit und innenpolitische Stimmung an erste Stelle. Wenn das neu geplante „geschlossene Kreislauf“-System umgesetzt wird, könnte die Möglichkeit unserer Landsleute, die nach Russland gehen, unabhängig nach Arbeit und Wohnraum zu suchen, eingeschränkt werden, und ein vollständiger Übergang zu einem System, in dem nur unter offiziellen Verträgen und unter der Kontrolle bestimmter Unternehmen gearbeitet wird, könnte erfolgen. Dies deutet darauf hin, dass Strafmaßnahmen für diejenigen, die illegal oder ohne Patent leben, noch strenger werden.

Glauben Sie, dass der „geschlossene Kreislauf“ (Heim-Arbeit-Heim) und die Wohnungsverpflichtung für Migranten in Russland die Rechte und Sicherheit von Arbeitsmigranten gewährleisten oder ihre Freiheit übermäßig einschränken werden? Wie gerechtfertigt ist eine solch strenge Kontrolle vor dem Hintergrund von 321 Milliarden Rubel an Einnahmen von Migranten? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse wichtiger Nachrichten mit Ihren Angehörigen und Bekannten, die in Russland arbeiten!