Washington hat beispiellose, aktive und unerwartete diplomatische Schritte zur Lösung der globalen Krise um die Ukraine eingeleitet. Jared Kushner, Schwiegersohn und ehemaliger Berater des US-Präsidenten, bewertete seine diplomatischen Reisen nach Moskau und Kiew in Begleitung des Sondergesandten Steve Witkoff als „äußerst erfolgreich“. Bei einem Auftritt auf einem einflussreichen Forum in Kiew erklärte Kushner, dass die realen Positionen beider Seiten während dieser Besuche eingehend untersucht wurden und Washington nun eine klare Vorstellung davon habe, wie der Krieg nicht nur gestoppt, sondern auch ein langfristiger und stabiler Frieden in der Region gewährleistet werden könne.

Das Sensationellste daran ist, dass der US-Präsident Donald Trump persönlich den Auftrag erteilt hat, ein konkretes Maßnahmenpaket zur Erreichung des Friedens auszuarbeiten, und dass der dreiseitige Verhandlungstisch in naher Zukunft wiederhergestellt werden könnte. Auch Moskau signalisierte, einen solchen Dialog nicht auszuschließen, doch das schwierigste Hindernis bleibt die Gebietsfrage. Welche neuen Ideen hat Kushner in Kiew und Moskau vorgebracht, welches Land wird als Hauptschauplatz für die Verhandlungen gewählt und an welchen Punkten müssen die Parteien Kompromisse eingehen, um den Krieg zu beenden?

„Wir wissen jetzt genau, was die nächsten Schritte sind“: Kushners Erklärung

Jared Kushner, der auf dem Forum in Kiew sprach, enthüllte die wichtigen Ergebnisse seiner Reise gegenüber der Publikation „Evropeyskaya Pravda“ („YEP“):

„Die Reise war sehr erfolgreich“: „Ich würde diese Besuche als sehr erfolgreich bezeichnen. Ich denke, wir haben jetzt ein klares Verständnis davon, wie die nächsten Schritte aussehen sollten“, sagte der US-Vertreter.

Formel für einen stabilen Frieden: Kushner merkte an, dass in den USA eine fundierte Vorstellung davon entstanden sei, was nicht nur zu einem bloßen Stopp des Konflikts, sondern zu einem „langfristigen und stabilen Frieden“ führen könne.

Informationen von beiden Seiten: Die primären und aktuellen Informationen, die von der Führung in Russland und der Ukraine eingeholt wurden, haben den Anstoß für die Entstehung neuer konstruktiver Ideen gegeben.

Trumps Auftrag und das bevorstehende dreiseitige Treffen

Das Weiße Haus wählt eine aktive Taktik als Vermittler bei der Lösung des Konflikts:

Trumps spezielles Maßnahmenpaket: Donald Trump hat die Ausarbeitung eines speziellen Aktionsplans zur Erreichung des Friedens auf Basis der Ergebnisse der Verhandlungen in Kiew und Moskau angeordnet.

Rückkehr zum dreiseitigen Format: Kushner ist der Ansicht, dass der effektivste Schritt die Organisation eines direkten dreiseitigen Treffens zwischen den USA, Russland und der Ukraine in naher Zukunft sein könnte.

Verantwortung der Vermittlung: „Washingtons Aufgabe ist es, mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten, das gegenseitige Vertrauen zu stärken, Berührungspunkte zu suchen und die Möglichkeit für eine Einigung zu schaffen“, betonte Kushner.

Das Hindernis der Gebietsstreitigkeiten und der Verhandlungsort: Die VAE-Option

Vor den großen diplomatischen Verhandlungen stehen die komplexesten geopolitischen Hindernisse:

Die Gebietsfrage – der komplizierteste Knoten: Jared Kushner gab offen zu, dass die Gebietsfrage bei den Konsultationen zur Ukraine das komplexeste und schwierigste Streitthema bleibt.

Die vorsichtige Antwort des Kremls: Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, schloss den dreiseitigen Dialog nicht aus, reagierte jedoch mit: „Es ist noch zu früh, über den Ort und den genauen Zeitpunkt der Verhandlungen zu sprechen.“

Ist Abu Dhabi die bevorzugte Plattform?: Der Assistent des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, enthüllte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein bevorzugter Verhandlungsort für künftige Friedenstreffen sein könnten.

Diese aufsehenerregende diplomatische Mission von Jared Kushner und Steve Witkoff durch Moskau und Kiew wird zum ernsthaftesten Signal für das Öffnen der Türen zu Kompromissen und das Heben der ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen auf eine neue Ebene in den Herbstmonaten.

Glauben Sie, dass der neue Plan von Donald Trump und Jared Kushner Moskau und Kiew zu einem Kompromiss bewegen kann? Könnte bei dem erwarteten dreiseitigen Treffen in den VAE ein Abkommen unterzeichnet werden, das das Schicksal des Krieges entscheidet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese äußerst wichtige Analyse der Weltdiplomatie mit allen Freunden und Interessierten der internationalen Politik!