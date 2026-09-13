HP stellt das große und erschwingliche OmniBook 3 17 Notebook vor

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HP stellt das große und erschwingliche OmniBook 3 17 Notebook vor

Das US-Unternehmen HP hat ein neues großes und erschwingliches Notebook auf den Markt gebracht, das einen breiten Bildschirm und einen modernen Intel-Prozessor bietet, OmniBook 3 17 . Laut ixbt.com beginnt der Einstiegspreis des Geräts bei 1000 Dollar, was es zu einem der größten Displays in seinem Segment zu einem günstigen Preis macht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten .

Display und technische Möglichkeiten

Das Hauptmerkmal des Notebooks ist, wie der Name schon sagt, das große 17-Zoll-Display. Um die Kosten zu senken, verwendet die Basisversion jedoch ein günstiges TN-Panel mit einer Auflösung von nur 1600 x 900 Pixeln. Dennoch haben Kunden die Möglichkeit, teurere Konfigurationen zu wählen, die mit hochwertigeren Full HD IPS-Matrix-Bildschirmen ausgestattet sind.

Die Hardware des Geräts entspricht modernen Anforderungen. Laut ixbt.com wurden als Herzstück des Notebooks Prozessoren der Intel Wildcat Lake-Serie, genauer gesagt Core Series 3, gewählt. Diese Chips sollen den Nutzern neben hoher Leistung auch eine gute Akkulaufzeit bieten.

Akkulaufzeit und Speichertypen

Auch bei der Akkukapazität gibt es je nach Konfiguration Unterschiede. Insbesondere die kleinsten Versionen des Geräts sind mit einem 41 Wh Akku ausgestattet. Wenn der Benutzer eine längere Arbeitszeit benötigt, muss er für die Version mit einem größeren 68 Wh Akku einen Aufpreis zahlen.

Was die Speicherkapazitäten betrifft, so ist die Basis- und günstigste Version mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher (SSD) ausgestattet. Dies bildet eine ausreichende Grundlage für tägliche Aufgaben, Studium und Büroarbeit.

Konnektivität und Design

Die Unterstützung moderner drahtloser Netzwerktechnologien ist einer der wichtigsten Vorteile des neuen Notebooks. Kunden können die neuesten Standards Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0 nutzen, was die Geschwindigkeit und Stabilität der Datenübertragung drastisch erhöht.

Die für den Anschluss externer Geräte erforderlichen Anschlüsse sind direkt im Gehäuse integriert, darunter:

  • Zwei USB-A-Anschlüsse
  • Zwei USB-C-Anschlüsse
  • HDMI-Anschluss
Trotz aller genannten technischen Spezifikationen und der großen Bildschirmgröße beträgt das Gesamtgewicht dieses Notebooks 2 kg. Dies macht es bei Bedarf auch einigermaßen bequem für den Transport.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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