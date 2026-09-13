Am 5. Spieltag der spanischen La Liga zeigte Real Madrid vor heimischem Publikum eine überzeugende Leistung, besiegte Rayo Vallecano mit 4:1 und sicherte sich einen weiteren wichtigen Sieg. Während der Begegnung blieben die nervösen und besorgten Gesten von Real-Trainer José Mourinho an der Seitenlinie den Journalisten und Kameras nicht verborgen.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klärte der erfahrene portugiesische Trainer seine Stimmung am Spielfeldrand auf, äußerte sich offen darüber, wie zufrieden er tatsächlich mit der Leistung seiner Schützlinge ist, und sprach über den Zeitrahmen für den Aufbau der neuen Mannschaft. Welche Pläne stecken hinter dem Erfolg der Madrilenen, die nach fünf Spieltagen 12 Punkte gesammelt haben und in der Tabelle zur Spitzengruppe gehören?

Warum fordert Mourinho Geduld, welche positiven Veränderungen sieht er im Spiel von Real Madrid und wie viel Zeit wird benötigt, um eine perfekte Mannschaft zu formen?

„Ich war nicht wütend, aber man kann keine perfekte Mannschaft in 3 Monaten aufbauen“

Der Cheftrainer von Real Madriderklärte gegenüber Madrid Zone die Komplexität des Teambildungsprozesses:

Erklärung der Emotionen am Spielfeldrand: „Ich war nicht wütend, im Gegenteil, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Aber wir arbeiten erst seit wenigen Wochen zusammen“, betonte Mourinho und unterstrich, dass der Prozess gerade erst begonnen habe.

Zeit und Geduld sind gefragt: Der Experte betonte, dass man auf hohem Niveau nicht sofort Stabilität erreichen könne: „Eine perfekte Mannschaft lässt sich nicht in 3 Tagen oder 3 Monaten aufbauen, manchmal nicht einmal in drei Jahren“.

Schrittweise Entwicklung: Der portugiesische Trainer merkte an, dass er in der aktuellen Verfassung des Teams viele positive Aspekte sehe und der Verein sich ohne Eile schrittweise weiterentwickle.

4:1 im Bernabéu: Offensive Intensität und Selbstvertrauen auf dem Platz

Das Spiel am Samstagabend war ein echter Härtetest für das Madrider Team:

Die hohe Niederlage von Rayo Vallecano: Die Gastgeber erzielten vier unbeantwortete Treffer und feierten einen souveränen Heimsieg mit einem deutlichen Ergebnis.

Umsetzung taktischer Anweisungen: Der vom Trainerstab gewählte offensive Stil zahlte sich aus, und die Spielkontrolle lag über die gesamte Dauer bei den Madrilenen.

Arbeit an Fehlern: Obwohl ein 4:1-Ergebnis erzielt wurde, zielte Mourinhos Anspruchshaltung während des Spiels darauf ab, kleine Defizite in der Defensive und im Mittelfeld zu beheben.

12 Punkte nach fünf Spieltagen: Ein fester Platz im Titelrennen

Dieser Sieg hat die Position von Real Madrid in der La Liga-Saison deutlich gefestigt:

12 Punkte in der Tabelle: Nach fünf Begegnungen haben die „Königlichen“ 12 Punkte gesammelt und ihren starken Platz in der Spitzengruppe der Meisterschaft behauptet.

Stabilität zum Saisonstart: Trotz der nur wenigen Wochen gemeinsamen Arbeit deutet die Ausbeute von 12 Punkten darauf hin, dass die neuen taktischen Schemata schnell vom Team verinnerlicht werden.

Vorbereitung auf die nächsten Herausforderungen: Das Team bereitet sich mental auf die kommenden schwierigen und intensiven Spiele im nationalen Wettbewerb vor.

Es besteht kein Zweifel, dass José Mourinhos Strenge und sein Anspruch auf maximale Leistung in jeder Minute Real Madrid in den kommenden Monaten zu einer noch furchteinflößenderen und stärkeren Kraft machen werden.

Glauben Sie, dass das von José Mourinho trainierte Real Madrid in dieser Saison der Hauptfavorit auf den La Liga-Titel werden kann? Wie lange brauchen die „Königlichen“ Ihrer Meinung nach noch, um eine perfekte Mannschaft zu bilden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des souveränen Laufs von Real Madrid und Mourinhos wichtiger Stellungnahme mit allen Fußballfans und Freunden!