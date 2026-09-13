«Trump sagt jeden Tag etwas anderes»: Teheran weiß nicht, welchen Worten der USA es glauben soll

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage im Nahen Osten und der komplexen diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Teheran hat der Präsident der Islamischen Republik Iran, Masoud Pezeshkian, gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump eine offene und kritische Stellungnahme abgegeben. Der iranische Staatschef betonte, dass die Äußerungen des Weißen Hauses gegenüber dem Iran äußerst widersprüchlich und instabil seien. Er erklärte, dass das offizielle Teheran nicht wisse, welche Aussage Trumps als tatsächliche Position zu werten sei und worauf man sich bei künftigen Schritten stützen solle.

An einem Tag Drohungen und Druck, am nächsten Tag Aufrufe zu Freundschaft und Zusammenarbeit – dies verkompliziert das ohnehin geringe gegenseitige Vertrauen zwischen den beiden Staaten weiter. Welche widersprüchlichen Ansichten Trumps hat Pezeshkian offengelegt, wie wirken sich die instabilen Signale aus dem Weißen Haus auf die Diplomatie Teherans aus und was bedeutet diese Ungewissheit in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran für die regionale Sicherheit?

«Einen Tag will er uns vernichten, am nächsten sind wir Freunde»: Pezeshkians offener Protest

Der iranische Präsident Donald Trumpzeigte die drastischen Unterschiede in den täglichen Erklärungen mit konkreten Beispielen auf:

Ständig wechselnde Rhetorik: «Trump sagt jeden Tag etwas anderes. In seinen Aussagen sind weder Konsistenz noch eine klare diplomatische Linie zu erkennen», sagte das iranische Staatsoberhaupt;

Drohung der Vernichtung und Anspruch auf Freundschaft: «An einem Tag erklärt er, den Iran vollständig vernichten zu wollen, doch schon am nächsten Tag behauptet er: 'Wir sind Freunde des Iran'», so Pezeshkian;

Das Spiel von Anerkennung und Ablehnung: Zudem wurde darauf hingewiesen, dass er den Iran an einem Tag als unabhängige und legitime Macht anerkenne, während er dies am nächsten Tag völlig in Abrede stelle;

Sackgasse bei der Entscheidungsfindung: «Deshalb wissen wir nicht genau, welche seiner Aussagen wir akzeptieren und auf welche wir unsere politische Strategie stützen sollen», schlussfolgerte der iranische Staatschef.

Washingtons «widersprüchliche Signale»: Vertiefung der Vertrauenskrise

Die inkonsistenten Erklärungen des Weißen Hauses erschweren den bilateralen Dialog:

Verwirrung durch Drohungen und Angebote: Die US-Administration droht einerseits mit verstärktem wirtschaftlichem und militärischem Druck auf den Iran, während sie andererseits zu neuen Abkommen und an den Verhandlungstisch einlädt;

Teherans vorsichtige Haltung: Die iranische Seite hat mehrfach betont, dass sie unter solch instabilen Bedingungen nicht auf Worte, sondern nur auf praktische Schritte, die reale Aufhebung von Sanktionen und offizielle Garantien vertrauen könne;

Störung des diplomatischen Gleichgewichts: Die häufig wechselnden Äußerungen des US-Präsidenten in sozialen Netzwerken und der Presse erschweren auch die Arbeit internationaler Vermittler (darunter Oman und andere Staaten) erheblich.

Spannungen im Nahen Osten und eine ungewisse Zukunft

Der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Regionalpolitik:

Straße von Hormus und Energiesicherheit: Die Eskalation der Rhetorik bedroht direkt die strategischen Seewege und die Stabilität auf dem globalen Energiemarkt;

Trübe Aussichten für Verhandlungen: Solange es keine klare und konsistente politische Position gibt, bleibt die Wahrscheinlichkeit für ein neues, stabiles Abkommen zum Atomprogramm oder zur regionalen Sicherheit sehr gering;

Beobachtende Diplomatie: Das offizielle Teheran wählt derzeit die Taktik, die US-Innenpolitik und die künftigen konkreten Schritte Trumps genau zu beobachten.

Diese Erklärung von Masoud Pezeshkian hat erneut bewiesen, dass der Iran im Dialog mit Washington nicht auf vage und instabile Versprechen setzt, sondern nur auf eine entschlossene und ausgewogene Diplomatie vertraut.

Glauben Sie, dass Donald Trumps widersprüchliche Aussagen gegenüber dem Iran ein taktischer Druckmittel sind oder ein Zeichen für das Fehlen einer klaren strategischen Planung Washingtons? Können Iran und USA in naher Zukunft einen friedlichen diplomatischen Kompromiss finden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur Diplomatie im Nahen Osten mit allen Freunden und Interessierten der internationalen Politik!