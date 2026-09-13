Maresca lobt Erling Haalands Einsatzbereitschaft — Sensationelle Anerkennung vor dem Derby!

Heute findet das zentrale Duell des 4. Spieltags der Premier League statt, auf das Fußballfans in England und der ganzen Welt sehnsüchtig gewartet haben: das Manchester-Derby. In der um 20:30 Uhr beginnenden prestigeträchtigen Begegnung trifft Manchester City zu Hause auf den Erzrivalen Manchester UnitedVor diesem großen Aufeinandertreffen lobte der Cheftrainer der „Citizens“, Enzo Maresca, die beispiellose Arbeitsmoral und die Führungsqualitäten des Top-Torjägers Erling Haaland. Der norwegische Star, der bereits zu Saisonbeginn in unglaublicher Form ist und in der Champions League den FC Porto im Alleingang besiegte, beeindruckte den Trainerstab mit einem defensiven Laufweg.

Welche Heldentat von Haaland hob Maresca vor dem Derby hervor, wie ist die Bilanz des 26-jährigen Stürmers in dieser Saison und wie wird United versuchen, ihn heute im Derby zu stoppen?

„80 Meter Sprint für den Ballgewinn“: Marescas Bewunderung

Der Trainer von Manchester City würdigte im Interview mit City Xtra nicht nur die offensive, sondern auch die defensive Hingabe des norwegischen Stürmers:

Mehr als nur ein Torjäger, ein echter Kämpfer: „Erling schießt nicht nur Tore, er arbeitet auf dem Platz hart und unermüdlich“, sagte Maresca.

Der 80-Meter-Sprint gegen den FC Porto: Der Trainer enthüllte eine bemerkenswerte Episode: „In einer Szene gegen den FC Porto ist er 80 Meter zurückgesprintet, nur damit das Team den Ball zurückgewinnen konnte. Das zeigt, dass seine Bedeutung auf dem Platz nicht nur an Toren gemessen wird.“;

Unbändiger Siegeswille: Laut dem Experten hat sich Haaland zu einem echten Anführer entwickelt, der in jedem Zweikampf nur eines will: gewinnen.

5 Tore in 5 Spielen: Doppelpack in der Champions League und gnadenlose Statistik

Der 26-jährige norwegische Stürmer ist in dieser Saison ein echter Albtraum für gegnerische Torhüter:

Auf dem Höhepunkt seiner Produktivität: Haaland hat in den 5 Spielen, die er in der neuen Saison bestritten hat, bereits 5 Tore erzielt.

Der Sieggarant in Europa: Kürzlich erzielte er beim 2:0-Sieg gegen den portugiesischen Klub FC Porto am ersten Spieltag der UEFA Champions League beide Treffer und sicherte den „Citizens“ einen wichtigen Sieg.

Topform vor dem Derby: Neben seiner Torgefahr macht ihn sein unermüdliches Pressing über 90 Minuten zur gefährlichsten Figur im heutigen Manchester-Derby.

Heute um 20:30 Uhr: Das große Duell im Manchester-Derby

Das brisanteste Duell des englischen Fußballs steht kurz bevor:

Der prestigeträchtige Kampf zwischen City und United: Dieses Aufeinandertreffen am 4. Spieltag der Premier League findet unter enormem psychologischem Druck statt, da es darum geht, wer die Vorherrschaft in Manchester innehat.

Der verlustpunktfreie Tabellenführer: City geht in die Partie, um die makellose Serie in der Liga fortzusetzen und die Tabellenspitze zu verteidigen.

Der Defensivtest für die „Red Devils“: Für die Verteidiger vonManchester Unitedwird es heute die Hauptaufgabe sein, den unaufhaltsamen Erling Haaland zu neutralisieren, der für einen Ballgewinn keine 80 Meter scheut.

Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca ist bereit für das Derby, und der norwegische Torjäger im Sturmzentrum ist fest entschlossen, erneut den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Glauben Sie, dass Erling Haaland im großen Derby heute um 20:30 Uhr erneut treffen und Manchester City zum Sieg führen kann, oder wirdManchester Unitedden Superstürmer auswärts in Schach halten? Beweist Haalands 80-Meter-Lauf für die Defensive, dass er der beste Spieler der Welt ist? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse vor dem Super-Derby mit allen Premier-League- und Fußballfans!