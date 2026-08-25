Iranischer Fernsehsender nimmt Donald Trumps jüngsten Sohn Barron Trump ins Visier

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Iranischer Fernsehsender nimmt Donald Trumps jüngsten Sohn Barron Trump ins Visier

Der U.S. Secret Service hat eine Untersuchung zu einem Video eingeleitet, das im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde und mutmaßlich Drohungen gegen den Präsidenten Donald Trumps jüngsten Sohn, Barron Trump, enthält. Dies berichtete Nur.kz .

Berichten zufolge wurden nach Beginn des Krieges zwischen dem Iran sowie den USA und Israel im Februar der verstorbene iranische Oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei und seine Familienangehörigen getötet. Seitdem haben radikale iranische Medien mehrfach Materialien verbreitet, die Drohungen gegen Präsident Trump und seine Familienmitglieder enthalten.

Solche Drohungen wurden bereits zuvor gegen First Lady Melania Trump ausgesprochen. Es heißt jedoch, dass diesmal der jüngste Sohn des Präsidenten, Barron Trump, zum Ziel öffentlicher Drohungen geworden ist.

Nate Herring, ein Sprecher des U.S. Secret Service, bestätigte, dass ihnen das Video bekannt sei. „Der Secret Service ist sich dieses Videos bewusst und untersucht alle Angelegenheiten, die als Bedrohung für unsere Schutzbefohlenen wahrgenommen werden könnten“, sagte er.

Gleichzeitig betonte Herring, dass man aus Gründen der operativen Sicherheit keine Geheimdienstinformationen im Zusammenhang mit dem Schutz des Präsidenten und seiner Familie diskutiere.

Das dreiminütige Video enthält Aufrufe zur Gewalt sowie inszenierte Bilder von Orten, an denen sich der Sohn des US-Präsidenten bekanntermaßen häufig aufhält.

Am Ende des Videos erklärt der Sprecher, dass die Menschen „begierig auf die 10-Millionen-Dollar-Belohnung warten“. Der U.S. Secret Service prüft derzeit die Glaubwürdigkeit der Drohung im Video.

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