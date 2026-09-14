Existiert die „unsterbliche Qualle“ wirklich? Wissenschaftler erforschten das Geheimnis des erstaunlichen Lebewesens

In der Natur gibt es ein einzigartiges Lebewesen, das den Alterungsprozess scheinbar umkehren kann. Sein Name ist Turritopsis dohrnii. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Fähigkeit ist es in der wissenschaftlichen Literatur und in den Medien als „unsterbliche Qualle“ bekannt.

Nachdem diese Qualle das Erwachsenenalter erreicht hat, kann sie bei starkem Stress wie Verletzungen, ungünstigen Bedingungen oder Alterung ihren Entwicklungszyklus umkehren. Das bedeutet, sie kehrt vom Zustand einer ausgewachsenen Qualle in ein jüngeres Entwicklungsstadium zurück, das als Polyp bezeichnet wird.

In diesem Prozess geht ihr Körper zunächst in ein zwischenzeitliches, zystenähnliches Stadium über. Später organisieren sich Zellen und Gewebe neu und nehmen die Form eines Polypen an. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Transdifferenzierung, also die Umwandlung von Zellen eines Typs in einen anderen, eine entscheidende Rolle spielt.

Das Interessanteste daran ist, dass dieser Prozess nicht nur einmal stattfindet. Studien haben gezeigt, dass Turritopsis dohrnii ihren Lebenszyklus mehrmals wiederholen kann. Daher ist sie ein faszinierender Organismus für Wissenschaftler, die Altern, Regeneration und zelluläre Reprogrammierung erforschen.

Man darf jedoch nicht glauben, dass die „unsterbliche Qualle“ niemals stirbt. Obwohl sie die Fähigkeit besitzt, ihren Lebenszyklus biologisch neu zu starten, kann sie durch äußere Einflüsse wie Raubtiere oder andere Gefahren sterben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Turritopsis dohrnii tatsächlich existiert und ihre Fähigkeit, den Lebenszyklus „umzukehren“, wissenschaftlich belegt ist. Der Name „unsterblich“ bezieht sich jedoch nicht auf ein ewiges Leben im absoluten Sinne, sondern auf ihre einzigartige Fähigkeit, den Alterungs- und Entwicklungszyklus neu zu starten.