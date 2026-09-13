Zerfällt Großbritannien?: Schottland, Wales und Nordirland streben nach Unabhängigkeit

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Zerfällt Großbritannien?: Schottland, Wales und Nordirland streben nach Unabhängigkeit

Das Vereinigte Königreich steht vor der schwersten und gefährlichsten Verfassungskrise seiner jahrhundertelangen Geschichte. Laut einem aufsehenerregenden Bericht der renommierten britischen Zeitung The Telegraph halten die Führungskräfte von Schottland, Wales und Nordirland ein Notfalltreffen ab, um den Austritt aus dem Vereinigten Königreich und die Ausrufung ihrer Unabhängigkeit zu erörtern, ohne dabei auf das offizielle London Rücksicht zu nehmen. Zum ersten Mal in der britischen Geschichte stehen an der Spitze dieser drei Regionen gleichzeitig politische Kräfte, die die Idee der Unabhängigkeit aktiv und offen unterstützen.

Sie beabsichtigen, die Beschränkungen Londons zu umgehen und das Recht auf offizielle Referenden zu erlangen, die es der Bevölkerung ermöglichen, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Darüber hinaus hat jede dieser Regionen ihre geopolitische Zukunft bereits definiert: Während Schottland und Wales als unabhängige Staaten direkt der Europäischen Union beitreten wollen, strebt Nordirland eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland an.

Wie praktikabel ist der Plan der drei Anführer, sich von London zu lösen? Wie werden der Buckingham Palace und die Downing Street versuchen, diesen tektonischen Schlag abzuwehren, und könnte das Vereinigte Königreich tatsächlich von der Landkarte verschwinden und neuen Staaten Platz machen?

„Das Recht auf ein Referendum muss uns gehören“: Historisches Notfalltreffen

Laut The Telegraph verfolgen die Regionalführer eine einheitliche Position gegen London:

  • Einheit und gemeinsame Beratung: Die Führungskräfte von Schottland, Wales und Nordirland kommen an einem Tisch zusammen, um offiziell die Mechanismen für den Austritt aus dem Vereinigten Königreich zu erörtern;

  • Referendumsbefugnis: Das Hauptziel der Verhandlungen ist es, das Recht auf die Durchführung landesweiter Unabhängigkeitsreferenden in ihren Gebieten auch ohne die ausdrückliche Zustimmung Londons rechtlich zu festigen;

  • Erste politische Harmonie in der Geschichte: Dass alle drei Verwaltungseinheiten gleichzeitig von Politikern geführt werden, die sich für die Abspaltung vom Zentrum und die Souveränität einsetzen, macht diese Bewegung zu einer unaufhaltsamen Kraft.

Schottland und Wales streben in die EU: Das Echo der Brexit-Folgen

Einer der Gründe für die Abspaltung von London sind die Interessen in Bezug auf die Europäische Union:

  • Schottlands EU-Ziel: Die Schotten stimmten bereits beim Brexit-Referendum 2016 für den Verbleib in der Europäischen Union – nun sind sie entschlossen, als vollkommen unabhängiger Staat nach Brüssel, also zur EU-Mitgliedschaft, zurückzukehren;

  • Wales’ neue strategische Wahl: Wales schließt sich dieser Bewegung aktiv an und sieht seine wirtschaftliche Freiheit nicht in der Abhängigkeit von London, sondern als unabhängiges Subjekt in der europäischen Familie;

  • Schwächung des Londoner Zentrums: Diese Bewegung der Regionen könnte dem Einfluss Großbritanniens auf die Weltwirtschaft und Politik einen verheerenden Schlag versetzen.

Die Idee eines vereinten Irlands: Nordirlands historischer Schritt

Der komplexeste Punkt der regionalen Spaltung ist das wieder aufgeflammte Nordirland-Problem:

  • Schritt in Richtung eines vereinten Irlands: Die Führung Nordirlands prüft ernsthaft den Austritt aus dem Vereinigten Königreich und die Wiedervereinigung mit der Republik Irland;

  • Das Verschwinden der jahrhundertealten Grenze: Die vollständige Vereinigung der irischen Insel würde nicht nur die territoriale Integrität Großbritanniens beenden, sondern auch die Sicherheit und Grenzordnung in der Region grundlegend verändern;

  • Sackgasse für London: Die Regierung des Premierministers und das Parlament befinden sich in einer schweren politischen Einkesselung durch den Druck der Regionen, die gleichzeitig an drei Fronten Unabhängigkeit fordern.

Die von The Telegraph veröffentlichten Informationen zeigen, dass das Fundament der jahrhundertealten Monarchie und des Imperiums Großbritanniens Risse bekommen hat und die europäische Landkarte in naher Zukunft grundlegend neu gezeichnet werden könnte.

Glauben Sie, dass Schottland, Wales und Nordirland ihre Pläne umsetzen und Großbritannien zerschlagen können, oder wird die Londoner Zentralregierung solche Referenden verhindern? Wird die Rückkehr in die EU und die Idee eines vereinten Irlands Erfolg haben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der historischen Veränderungen in der Weltpolitik mit Ihren Freunden und allen Interessierten an internationalen Themen!

Schottland UnabhängigkeitWales UnabhängigkeitNordirland UnabhängigkeitVereinigtes IrlandGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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