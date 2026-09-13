Im Rahmen des 4. Spieltags der Premier League bot das mit Spannung erwartete Derby im „Old Trafford“ dramatische Wendungen. Trotz des Platzverweises von Phil Foden in der 23. Minute schaffte es Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca, in Unterzahl den Erzrivalen Manchester United mit 1:0 zu besiegen. Den entscheidenden Treffer für die heldenhaften „Citizens“ erzielte der norwegische Stürmerstar Erling Haaland.

Für die zahlreichen usbekischen Fußballfans war es bemerkenswert, dass Nationalspieler Abduqodir Husanov das Derby von der Bank aus verfolgte. Mit 12 Punkten aus vier Spielen führt City die Tabelle gemeinsam mit Arsenal an und bewies erneut, wer der wahre Herrscher von Manchester ist; United rutschte mit 4 Punkten auf den 13. Platz ab. Wie konnte Marescas Team über eine Stunde lang in Unterzahl bestehen, wie fiel Haalands Tor in der 60. Minute und warum scheiterte United trotz numerischer Überlegenheit?

Rote Karte im Old Trafford und Haalands goldener Treffer

Der Spielverlauf und die hitzigen Momente:

Der Schock in der 23. Minute: Der Platzverweis gegen Phil Foden zwang die Gäste, fast das gesamte Spiel mit zehn Mann zu bestreiten;

Klassische Bestrafung durch Haaland: Trotz der numerischen Überlegenheit der Gastgeber nutzte der norwegische Torjäger Erling Haaland in der 60. Minute seine Chance eiskalt und erzielte das einzige Tor des Tages;

Donnarumma und die Abwehrmauer: Die Defensive um Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Joško Gvardiol und Marc Guéhi entschärfte die Angriffe der „Red Devils“ fehlerfrei;

Ein intensives Finale voller Karten: Nach der 80. Minute lagen die Nerven blank – Joško Gvardiol, Harry Maguire und Enzo Fernández sahen den gelben Karton.

Husanov auf der Bank, City zeigt taktische Disziplin

Enzo Maresca stellte das Team in Unterzahl meisterhaft um:

Abduqodir Husanov im Kader: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft nahm auf der Bank Platz, während das Trainerteam auf das bewährte Innenverteidiger-Duo setzte;

Rotationen in der zweiten Halbzeit: Iliman Ndiaye ersetzte Rayan Cherki, um das Konterspiel zu stärken, und in den Schlussminuten kam Nico O'Reilly für Enzo Fernández, um das Mittelfeld abzusichern;

Schwäche im Angriff von United: Obwohl Rúben Amorim mit Benjamin Šeško und Joshua Zirkzee frische Kräfte brachte, konnten Mbeumo, Cunha und Rashford gegen die kompakte Zehn-Mann-Defensive nicht durchdringen.

Die Tabellensituation: 12 Punkte und die Tabellenspitze mit Arsenal

Dieser Sieg unterstreicht die Ambitionen der „Citizens“ im Titelrennen:

City an der Spitze: Mit vier Siegen aus vier Spielen führt Manchester City punktgleich mit dem FC Arsenal die Premier League an;

„Manchester United“ in der Krise: Die „Red Devils“ ließen zu Hause wichtige Punkte liegen und fielen nach vier Spieltagen auf den 13. Tabellenplatz zurück;

Sieg des Willens: Diese drei Punkte in Unterzahl beweisen die taktische Disziplin und mentale Stärke der „Citizens“.

Dieser Sieg im Old Trafford trotz des Platzverweises von Phil Foden bleibt eines der beeindruckendsten Spiele von Manchester City in dieser Saison.

Glauben Sie, dass dieser Sieg von Manchester City in Unterzahl den Klassenunterschied zwischen den Teams verdeutlicht? Ist Abduqodir Husanov bereit für die Startelf? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diese Analyse des Premier-League-Derbys mit anderen Fußballfans!