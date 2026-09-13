Im neuesten Spieltag der spanischen Meisterschaft zeigte Barcelona eine aufregende und torreiche Leistung und besiegte Levante auswärts. Im Estadi Ciutat de València erzielten die Katalanen mehrere Tore und sicherten sich am Ende einen 4:2-Sieg. Laut Goal.com war eine der wichtigsten und meistdiskutierten Situationen in diesem Spiel die Entscheidung, wer den Elfmeter ausführen durfte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl Xavi Espart bereits in der 5. Minute den Führungstreffer erzielte, baute Lamine Yamal den Vorsprung kurz darauf aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde erwartet, dass der erfahrene Raphinha den für die Gäste zugesprochenen Elfmeter ausführen würde. Doch das junge Talent Lamine Yamal trat an, verwandelte den Strafstoß sicher und erzielte das dritte Tor seines Teams. Diese unerwartete Entscheidung wurde zu einer der Hauptfragen der Journalisten auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Lamine Yamals historische Leistung

Mit der erfolgreichen Verwandlung des Elfmeters wiederholte Lamine Yamal eine großartige Leistung, die es seit Lionel Messi im 21. Jahrhundert nicht mehr gegeben hatte. Er erzielte in seinem dritten Spiel in Folge einen Doppelpack und wurde damit der zweite Barcelona-Spieler, der in den ersten fünf Runden der La Liga eine solche Bilanz vorweisen kann. Zuvor war dies nur Lionel Messi in der Saison 2012/13 gelungen. Yamal kommt derzeit auf 6 Tore in der nationalen Meisterschaft.

Mit diesem Ergebnis liegt der talentierte Stürmer in der Torschützenliste gleichauf mit Raphinha, Kylian Mbappé und Sergio Camello. Der katalanische Verein hat es geschafft, in den ersten fünf Spielen der laufenden Saison bereits 20 Tore zu erzielen.

Hansi Flicks Erklärung und die Entscheidung des Trainerstabs

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klärte Cheftrainer Hansi Flick auf, wie die Reihenfolge der Elfmeterschützen im Team festgelegt wird. Der deutsche Spezialist betonte, dass diese Entscheidung nicht allein von ihm abhänge., sagte der Trainer.

Die Worte des Trainers zeigen das hohe Maß an gegenseitigem Vertrauen zwischen dem technischen Stab und den Spielern. Trotz des aktiven Widerstands des Gegners sorgte Karim Adeyemi in der Nachspielzeit für den Endstand. Damit hat Barcelona 15 Punkte gesammelt und bleibt souveräner Tabellenführer in der La Liga.