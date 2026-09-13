Der Everest wird zur Müllhalde: Ein trauriger Anblick am höchsten Gipfel der Welt

·4·Welt
Der Everest wird zur Müllhalde: Ein trauriger Anblick am höchsten Gipfel der Welt

Der Mount Everest, der höchste Gipfel der Welt, ist nicht nur ein Symbol des Bergsteigens, sondern steht auch vor einem ernsten Problem, das die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur verdeutlicht. Es gibt Berichte über zurückgelassene Zelte, Sauerstoffflaschen und verschiedene Abfälle, die sich in den Hochlagern des Berges ansammeln.

Im Laufe der Jahre ist das Interesse an der Besteigung des Everest gewachsen, und die Zahl der Besucher ist gestiegen. Infolgedessen werden die Ausrüstung und andere Abfälle, die unter den extremen Bedingungen des Hochgebirges zurückbleiben, zu einem ökologischen Problem.

Der Wunsch, den höchsten Punkt der Welt zu erobern, führt dazu, dass die Menschheit tonnenweise Müll hinterlässt. In den oberen Regionen des Everest sind zurückgelassene Zelte, Sauerstoffflaschen und andere Gegenstände zu sehen. Das Bergen dieser Abfälle ist aufgrund der schwierigen und gefährlichen Bedingungen äußerst komplex.

Als einer der Hauptgründe für das Problem wird die Ausweitung des kommerziellen Bergsteigens und die steigende Zahl der Gipfelaspiranten genannt.

EverestBergsteigenUmweltschutzMüllproblemHimalaya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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