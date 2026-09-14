Schiedsrichterfehler bei Tor im Manchester-Derby eingeräumt

Die Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) hat eine offizielle Stellungnahme zu dem umstrittenen Tor im Manchester-Derby abgegeben. Wie Goal.com berichtet, wurde der Siegtreffer von Erling Haaland im Spiel zwischen Manchester City und Manchester United als Schiedsrichterfehler anerkannt, was in der Fußballwelt für große Diskussionen sorgte. Dies berichtet Goal.com .

In der 60. Minute der Partie im Old Trafford erzielte Erling Haaland den Treffer, der seinem Team den Sieg brachte. Obwohl die Schiedsrichter auf dem Platz die Situation zunächst als Abseits werteten, überprüfte das VAR-System die Szene und erkannte das Tor inoffiziell an. Später räumte das Schiedsrichtergremium nach Sichtung des Videomaterials jedoch einen schwerwiegenden Fehler ein.

Die unerklärliche Entscheidung des VAR-Systems

In der offiziellen Erklärung des Schiedsrichterausschusses heißt es, die Situation sei als subjektives Abseits bewertet worden, da Mittelfeldspieler Enzo Fernandez von Manchester City den Ball während des Angriffs nicht berührt habe. Dennoch haben die VAR-Schiedsrichter den Einfluss des Spielers auf das gegnerische Spiel nicht ausreichend bewertet und hätten dem Hauptschiedsrichter eine Überprüfung am Spielfeldrand empfehlen müssen.

Dieser Vorfall hat erneut ernsthafte Fragen zur modernen Fußballtechnologie und zur Zuverlässigkeit des VAR-Systems aufgeworfen. Die Verantwortlichen räumten den Fehler ein und teilten mit, dass sie Kontakt mit Vertretern von Manchester United aufgenommen haben, um den Vorfall vollständig aufzuarbeiten.

Der berechtigte Protest der Gastgeber

Nach Spielende machte Manchester United-Trainer Michael Carrick seinem Ärger über die Entscheidung der Unparteiischen Luft. Er bezeichnete es als unverständlich, dass trotz moderner Technologie derartige eklatante Fehler passieren.

Auf die Frage nach einer möglichen Entschuldigung durch Schiedsrichter-Chef Howard Webb und sein Team reagierte Michael Carrick ironisch und sagte, er warte noch darauf. Der Trainer erhielt von den Schiedsrichtern die Erklärung, dass der Spieler nicht ins Spiel eingegriffen habe, betonte jedoch, dass er diese Logik absolut nicht nachvollziehen könne.