Umstrittenes Tor im Manchester-Derby: Warum wurde die VAR-Entscheidung geändert?

Das neueste Topspiel der Premier League brachte erneut die für das Manchester-Derby typische Intensität und Kontroversen mit sich. Im Duell im Old Trafford wurde das erste Tor von Manchester City-Stürmer Erling Haaland nach einer langen VAR-Überprüfung anerkannt. Dieser Vorfall löste hitzige Diskussionen unter den Fans und in der Fußballwelt aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com prallte eine Flanke von Josko Gvardiol von der linken Seite in einer intensiven Phase des Spiels von einem Verteidiger ab und landete bei Erling Haaland im Strafraum. Der norwegische Stürmer nutzte die Chance und beförderte den Ball ins Netz. Der Linienrichter hob jedoch sofort die Fahne wegen Abseits, und der Jubel der Gäste währte nur kurz.

Die darauf folgende lange und komplexe VAR-Überprüfung ließ alle im Stadion ratlos zurück. Der Grund für die Verzögerung im Video-Keller war, dass nicht nur einer, sondern gleich zwei Spieler von Manchester City im Fokus standen.

Abseitsverdacht und halbautomatische Technologie

Die Hauptkontroverse entstand nicht durch Erling Haaland, sondern durch die Aktionen von Mittelfeldspieler Enzo Fernandez. Zum Zeitpunkt des Zuspiels stand der Argentinier deutlich im Abseits und versuchte, den Ball im Zentrum des Strafraums per Flugkopfball zu erreichen.

Obwohl Fernandez den Ball nicht berührte, stellte sich die Frage, ob seine Aktivität die Verteidiger der Gastgeber behindert hatte. Vertreter von Manchester United forderten die Aberkennung des Tores, da der Spieler die Sichtlinie der Gegner blockiert und das Spielgeschehen beeinflusst habe.

Endgültige Entscheidung

Die Situation wurde mithilfe der halbautomatischen Abseitstechnologie der Premier League gründlich analysiert. Die Technologie zeigte, dass Erling Haaland trotz des Abseits von Enzo Fernandez durch das ausgestreckte Bein von Manchester United-Verteidiger Patrick Dorgu im Spiel gehalten wurde.

VAR-Schiedsrichter Matt Donohue prüfte alle Beweise, hob die ursprüngliche Entscheidung auf dem Platz auf und gab das Tor. Diese komplexe Entscheidung hatte erhebliche Auswirkungen auf den Spielausgang und die Wahrnehmung des Schiedsrichtersystems durch die Fans.