Drogen-Taube: Thailändische Polizei schnappt ungewöhnlichen „Kurier“

Während einer Anti-Drogen-Operation in Thailand stieß die Polizei auf einen ungewöhnlichen „Kurier“. Die Beamten entdeckten eine Taube, die mit einem speziellen Geheimfach am Körper ausgestattet war.

Zu welchem Zweck wurde der Vogel eingesetzt?

Es wurde bekannt, dass das Geheimfach am Körper der Taube dazu diente, Drogen zu transportieren. Die Fähigkeit des Vogels, weite Strecken zurückzulegen und zu seinem Nest zurückzukehren, ermöglichte den illegalen Transport.

Dass anstelle eines gewöhnlichen Postboten eine Taube eingesetzt wurde, machte den Vorfall besonders ungewöhnlich. Während der Operation wurde der Besitzer des Vogels festgenommen. Danach wurde die Taube freigelassen.