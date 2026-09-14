Enzo Maresca äußert sich zum Derbysieg und zum Tor von Erling Haaland

Manchester City sicherte sich in einem hart umkämpften Derby einen dramatischen Sieg gegen Manchester United, obwohl das Team nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren musste. Wie Goal.com berichtet, lobte Cheftrainer Enzo Maresca nach der intensiven Begegnung den Kampfgeist und den Zusammenhalt seiner Mannschaft. Dies berichtet Goal.com .

Das Spiel im Old Trafford begann für beide Seiten sehr intensiv. Nachdem Phil Foden in der ersten Halbzeit die Rote Karte sah und das Feld vorzeitig verlassen musste, stand Manchester City vor großen Herausforderungen und musste seine taktische Ausrichtung komplett ändern.

Rote Karte und Wendepunkt

Die umstrittene Szene, die zum Platzverweis von Phil Foden führte, beeinflusste den Spielverlauf maßgeblich. Danach stellte das Team von Enzo Maresca auf eine defensive Grundordnung um und ließ dem Gegner keine Räume mehr.

In einem Interview mit BBC Match of the Day äußerte sich Maresca zur Entscheidung des Schiedsrichters: „Die Rote Karte war vertretbar, aber in dieser Situation hätte auch Manchester United-Spieler Bruno Fernandes die gleiche Strafe erhalten müssen; es ging nicht nur um uns“, betonte der Trainer.

Diskussionen um das Tor von Erling Haaland

Der entscheidende Treffer, der das Spiel entschied, sorgte in der Fußballwelt und bei den Fans für hitzige Debatten. Die Fans von Manchester United reklamierten eine Abseitsstellung bei dem Tor von Erling Haaland, doch nach einer langen VAR-Überprüfung wurde der Treffer anerkannt.

Der Cheftrainer bezog klar Stellung zu der Situation und betonte, dass kein Regelverstoß vorlag: „Meiner Meinung nach war in dieser Situation alles sauber, das Tor wurde aus einer klaren Onside-Position erzielt“, erklärte Maresca die umstrittene Szene.

Durch konsequentes Pressing bis zum Schlusspfiff und das Unterbinden von Gegenangriffen sicherte sich Manchester City drei wichtige Punkte. Nach dem Sieg konnte der Trainer seine Emotionen an der Seitenlinie nicht verbergen und fügte hinzu, dass dies ein besonderes Derby sei und dieser Sieg für das Team von großer Bedeutung sei.