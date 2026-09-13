Eine Zunge wiegt mehrere Tonnen: Erstaunliche Fakten über den Blauwal

Stellen Sie sich vor: Die Zunge eines Blauwals, eines der größten Tiere der Welt, kann mehrere Tonnen wiegen. Diese Zahl allein zeigt, wie beeindruckend die Grenzen der Größe in der Natur sind.

Da der Körper des Blauwals unglaublich groß ist, erreichen auch einige seiner Organe erstaunliche Ausmaße. Selbst die Zunge kann für ein so großes Tier gigantisch sein.

Einigen Quellen zufolge kann allein das Gewicht der Zunge mehrere Tonnen erreichen. Der Blauwal ernährt sich hauptsächlich von kleinen Krill-Krebschen. Bei der Nahrungsaufnahme nimmt er große Mengen Wasser und Nahrung in sein Maul auf.

Anschließend filtert er das Wasser mithilfe seiner Barten heraus und behält den Krill zurück. Auf diese Weise gewinnt der riesige Körper Energie durch winzige Lebewesen.