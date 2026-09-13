Eine Zunge wiegt mehrere Tonnen: Erstaunliche Fakten über den Blauwal

·5·Welt
Eine Zunge wiegt mehrere Tonnen: Erstaunliche Fakten über den Blauwal

Stellen Sie sich vor: Die Zunge eines Blauwals, eines der größten Tiere der Welt, kann mehrere Tonnen wiegen. Diese Zahl allein zeigt, wie beeindruckend die Grenzen der Größe in der Natur sind.

Da der Körper des Blauwals unglaublich groß ist, erreichen auch einige seiner Organe erstaunliche Ausmaße. Selbst die Zunge kann für ein so großes Tier gigantisch sein.

Einigen Quellen zufolge kann allein das Gewicht der Zunge mehrere Tonnen erreichen. Der Blauwal ernährt sich hauptsächlich von kleinen Krill-Krebschen. Bei der Nahrungsaufnahme nimmt er große Mengen Wasser und Nahrung in sein Maul auf.

Anschließend filtert er das Wasser mithilfe seiner Barten heraus und behält den Krill zurück. Auf diese Weise gewinnt der riesige Körper Energie durch winzige Lebewesen.

BlauwalKrillMasseNaturMeeresbiologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Der Everest wird zur Müllhalde: Ein trauriger Anblick am höchsten Gipfel der WeltDer Everest wird zur Müllhalde: Ein trauriger Anblick am höchsten Gipfel der WeltGestern, 23:32Drogen-Taube: Thailändische Polizei schnappt ungewöhnlichen „Kurier“Drogen-Taube: Thailändische Polizei schnappt ungewöhnlichen „Kurier“Gestern, 23:08Zerfällt Großbritannien?: Schottland, Wales und Nordirland streben nach UnabhängigkeitZerfällt Großbritannien?: Schottland, Wales und Nordirland streben nach UnabhängigkeitGestern, 22:14Amerikanerin kauft gefälschten Schmuck für 700.000 DollarAmerikanerin kauft gefälschten Schmuck für 700.000 DollarGestern, 20:41Die Welt spaltet sich in neue Militärblöcke: Die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei erreicht ihren HöhepunktDie Welt spaltet sich in neue Militärblöcke: Die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei erreicht ihren HöhepunktGestern, 18:50«Trump sagt jeden Tag etwas anderes»: Teheran weiß nicht, welchen Worten der USA es glauben soll«Trump sagt jeden Tag etwas anderes»: Teheran weiß nicht, welchen Worten der USA es glauben sollGestern, 18:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht