Amerikanerin kauft gefälschten Schmuck für 700.000 Dollar

Eine US-Amerikanerin hat in der indischen Stadt Jaipur Schmuck gekauft und dabei eine riesige Summe verloren. Für die Schmuckstücke, die sie für wertvoll hielt, hat sie 700.000 Dollar bezahlt.

Nach einiger Zeit kam jedoch die bittere Wahrheit ans Licht: Die gekauften Stücke waren in Wirklichkeit Fälschungen. Ihr tatsächlicher Wert lag bei nur etwa 4 Dollar. Es wurde berichtet, dass der Juwelier die amerikanische Touristin davon überzeugt hatte, dass die Stücke echt und extrem wertvoll seien. Die Frau glaubte an die Echtheit und zahlte den hohen Betrag.

Derzeit wird der Vorfall von den zuständigen Behörden untersucht.

Experten

betonen, dass man beim Kauf von Wertsachen im Ausland, insbesondere auf unbekannten Märkten, vorsichtig sein und die Echtheit der Produkte durch unabhängige Experten prüfen lassen sollte. xorijda, ayniqsa notanish bozorlardan qimmatbaho buyum xarid qilishda ehtiyotkor bo‘lish, mahsulotning haqiqiyligini mustaqil ekspertlar orqali tekshirish muhimligini ta’kidlamoqda.