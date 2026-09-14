Gorillas sorgen jetzt auf Hochzeiten in Pakistan für Stimmung

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Gorillas sorgen jetzt auf Hochzeiten in Pakistan für Stimmung

In Pakistan entwickelt sich der Auftritt von Tänzern in Gorillakostümen bei Hochzeiten und anderen Veranstaltungen zu einem neuen Trend. In Lahore ansässige Agenturen bieten Tänzer in Gorilla-Outfits an, die Gäste bei Hochzeiten, Geburtstagen und verschiedenen Feiern unterhalten.

Die Tänzer treten in riesigen, vollständig mit Luft aufgeblasenen Kostümen auf, springen auf die Tanzfläche und animieren die Gäste zum Mitmachen, was für eine ausgelassene Stimmung sorgt. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, steigern die Popularität dieser ungewöhnlichen Show noch weiter.

Interessanterweise hat sich der Gorilla-Trend seit Anfang 2026 auch bei Hochzeitszeremonien im benachbarten Indien verbreitet. Auf manchen Hochzeiten tanzen die Tänzer im Gorillakostüm gemeinsam mit dem Brautpaar und den Gästen und werden so zu den Hauptattraktionen der Feier.

Der Trend zeigt sich nicht nur auf Hochzeiten, sondern auch bei anderen Anlässen wie Geburtstagen und Universitätsveranstaltungen. Die pakistanische Zeitung Dawn berichtete, dass solche Auftritte zunehmend auch bei Uni-Events und verschiedenen Festlichkeiten Einzug halten.

Was denken Sie, wären Auftritte von Tänzern in Gorillakostümen auch auf usbekischen Hochzeiten interessant? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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