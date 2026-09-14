Historisches Finale in New York: Zverev besiegt Shelton und stellt 49-Jahre-Rekord ein

Die US Open 2026 mit einem Preisgeld von 108 Millionen Dollar sind zu Ende gegangen und haben die Tenniswelt nachhaltig verändert! In einem nervenaufreibenden und dramatischen Finale gegen den jungen amerikanischen Star Ben Shelton, die große Hoffnung der heimischen Fans, bewies Alexander Zverev Nervenstärke und stemmte die Trophäe in die Höhe. Damit gewann der deutsche Tennisprofi seinen zweiten Grand-Slam-Titel und erreichte eine seltene Bestmarke, die bisher nur drei Legenden gelungen war. Doch wen hat Zverev mit diesem Erfolg überholt und wie verlief das Drama im Finale?

Ein 4-Satz-Kampf und der Wirbel in New York

Das entscheidende Duell der US Open wurde für beide Spieler zu einer der größten Herausforderungen ihrer Karriere:

Ein souveräner Start: Zverev begann aktiv und sicherte sich den ersten Satz mit 6:3;

Nerven im Tie-Break: Im zweiten Satz leistete der Lokalmatador Widerstand, doch die Erfahrung setzte sich durch – 7:6;

Sheltons Comeback: Im dritten Durchgang meldete sich der Amerikaner mit einem 7:5 zurück;

Der letzte Punkt: Doch im vierten Satz ließ der deutsche Star seinem Gegner keine Chance mehr – 6:2.

Unter Legenden: Ein 49 Jahre alter Rekord wurde eingestellt

Vor Zverev gelang es nur drei Spielern, in einer Saison die ersten beiden Grand-Slam-Titel zu gewinnen: Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) und Jannik Sinner (2024). Der 29-jährige Zverev ist nun der vierte Athlet in dieser Liste.

Der Deutsche, der zuvor bereits bei Roland Garros triumphierte, hat seine Finalbilanz auf 2:4 verbessert. Dies war sein zweiter Titel in dieser Saison und insgesamt der 26. Titel seiner Profikarriere.

Liste der aktuell Stärksten

Unter den noch aktiven männlichen Tennisspielern nähert sich Zverev bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel nun den Top 5:

Tennisspieler Anzahl der Grand-Slam-Titel Novak Djokovic 24 Carlos Alcaraz 7 Jannik Sinner 5 Stan Wawrinka 3 Alexander Zverev 2 (Roland Garros, US Open)

Zur Information: Bei den US Open 2026 gewann Elena Rybakina den Titel im Dameneinzel.

Glauben Sie, dass Alexander Zverev nach dem Ende der Ära der „Großen Drei“ die Dominanz von Alcaraz und Sinner ernsthaft herausfordern kann? Wie viele Grand-Slam-Turniere könnte er in den kommenden Saisons noch gewinnen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese historische Nachricht mit Ihren tennisbegeisterten Freunden über Telegram!