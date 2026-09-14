An den Mast gefesselt: Einwohner in Indien nehmen Techniker wegen fehlendem 5G als Geisel

Im Dorf Hardauli im Distrikt Fatehpur im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh kam es zu einem ebenso skandalösen wie beunruhigenden Vorfall im Zusammenhang mit moderner Technologie und Mobilfunkqualität. Obwohl vor zwei Jahren ein neuer Sendemast installiert wurde, war die Geduld der Dorfbewohner am Ende, da sie trotz Versprechungen weder schnelles 5G-Internet noch eine stabile Verbindung erhielten. Als der junge Techniker Aditya Bhan Singh vom Mobilfunkanbieter eintraf, um die Störungen zu prüfen, wurde er von den Einheimischen umzingelt und mit Seilen fest an den Sendemast gebunden. Die aufgebrachte Menge forderte, dass der Mitarbeiter erst freigelassen werde, wenn die Unternehmensführung persönlich erscheine und das 5G-Netz vollständig in Betrieb nehme.

Zwei Stunden später traf nach einem in den sozialen Medien verbreiteten Video eine Polizeieinheit ein und befreite den festgehaltenen Techniker; sechs an der „Aktion“ beteiligte Dorfbewohner wurden festgenommen. Warum rächten sich die Dorfbewohner, die zwei Jahre lang für schlechten Service zahlten, ausgerechnet an einem einfachen Techniker? Welche rechtlichen Folgen hat dieser Vorfall und wie führt die Verantwortungslosigkeit der Mobilfunkanbieter in ländlichen Gebieten zu solch explosiven Situationen?

„Wir zahlen seit zwei Jahren, aber es gibt keinen Empfang!“: Der Ursprung des Zorns der Dorfbewohner

Die wahren Gründe für den Vorfall liegen in der langjährigen Unzufriedenheit der Dorfbewohner:

Zwei Jahre vergebliches Warten: Obwohl vor fast zwei Jahren ein neuer Sendemast eines privaten Mobilfunkanbieters im Dorf Hardauli errichtet wurde, hat das versprochene 5G-Netz nie funktioniert;

Tarife bezahlt, Service bei Null: Die Bewohner zahlten monatlich hohe Beträge für 5G-Tarife, doch selbst für einfache Anrufe und tägliche Online-Dienste brach sogar das 4G-Netz ständig ab;

Ignorierte Beschwerden: Die Menschen wandten sich mehrfach mit offiziellen Beschwerden an den Betreiber, doch das Unternehmen ignorierte das Problem drei Monate lang, ohne auch nur einen Techniker zu schicken.

Der an den Mast gefesselte Techniker und zwei Stunden Gefangenschaft

Details zur Tortur des einfachen Mitarbeiters, der ins Dorf kam:

Unerwartete Einkesselung: Der neue Techniker Aditya Bhan Singh, der zur Überprüfung der Stromversorgung und Netzwerkprobleme kam, wurde von den Einheimischen und Händlern sofort umzingelt;

Mit Seilen an den Mast gebunden: Die unzufriedene Menge fesselte den Techniker direkt an den Sendemast, um die Aufmerksamkeit des Unternehmens zu erzwingen, filmte dies und stellte es ins Internet;

„Er geht nicht, bevor die Bosse kommen“: Die Bewohner erklärten offen, dass sie den Mitarbeiter nicht freilassen würden, bis die Führungskräfte des Unternehmens einträfen und das 5G-Problem vor Ort lösten.

Polizeiliche Razzia: 6 Personen festgenommen

Das im Internet verbreitete Video alarmierte die Polizeibehörden:

Schnelle Befreiung: Kräfte unter der Leitung des Polizeichefs von Fatehpur, Abhimanyu Manglik, trafen am Tatort ein und befreiten Aditya Singh, der fast zwei Stunden lang am Mast festgehalten worden war;

6 Personen festgenommen: Rahul Patel, Suraj Yadav, Alok Patel, Yogendra Patel, Alok Yadav und Sachin Patel wurden wegen illegaler Freiheitsberaubung und Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen (später gegen Kaution vorläufig freigelassen);

Großes soziales Echo: Der Vorfall zeigte in Indien und weltweit, zu welch radikalem Protest schlechter Service in ländlichen Gebieten und die Verletzung von Verbraucherrechten führen können.

Dieser bizarre und aufsehenerregende Vorfall in Indien hat deutlich gemacht, wie eng die Qualität der Kommunikation im digitalen Zeitalter mit dem Nervensystem und den Lebensbedürfnissen der Menschen verknüpft ist.

Ist das harte Vorgehen der Dorfbewohner für einen Dienst, der zwei Jahre lang bezahlt, aber nicht erbracht wurde, Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, oder ist das Fesseln einer Person an einen Mast eine völlig illegale und barbarische Methode? Sind Sie mit der Mobilfunk- und Internetgeschwindigkeit in Ihrer Region voll zufrieden? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des weltweit für Aufsehen sorgenden Vorfalls mit Ihren Freunden und Bekannten in den sozialen Netzwerken!