Auf dem Mond könnten sich Spuren außerirdischer Zivilisationen verbergen

Wissenschaftler vermuten, dass auf der Mondoberfläche technologische Überreste liegen könnten, die von längst vergangenen außerirdischen Zivilisationen stammen. Die Forscher halten es für möglich, dass winzige Fragmente solcher Technologien sogar den interstellaren Raum durchquert haben könnten, um den Mond zu erreichen.

Die Forschungsergebnisse wurden auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Dies berichtete „Ohu.Az“ unter Berufung auf „Live Science“.

Seit vielen Jahren suchen Wissenschaftler im Weltraum nach Anzeichen technologischer Aktivitäten außerirdischer Zivilisationen. Bisher wurden jedoch keine stichhaltigen Beweise für deren Existenz gefunden. Die Autoren der Studie schlagen als einen möglichen Grund vor, dass diese Zivilisationen bereits untergegangen sein könnten.

Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die von ihnen geschaffenen technologischen Überreste erhalten geblieben sind. Wissenschaftler betrachten den Mond als einen der vielversprechendsten Orte für die Suche nach solchen Spuren.

Dies liegt vor allem an den besonderen natürlichen Bedingungen des Mondes. Er besitzt weder eine Atmosphäre noch ein Magnetfeld. Daher ist die Mondoberfläche ständig dem Beschuss durch Meteoriten sowie einem Strom mikroskopischer Teilchen aus dem Sonnensystem und darüber hinaus ausgesetzt.

Darüber hinaus gibt es auf dem Mond keine tektonische Aktivität und kein flüssiges Wasser. Deshalb können Teilchen, die auf seine Oberfläche gelangen, im Laufe der Zeit nicht wie auf der Erde durch Erosion oder andere Prozesse zerstört werden, sondern könnten lange Zeit im Mondstaub konserviert bleiben.

Die Forscher vermuten, dass sich in diesem Staub winzige Fragmente befinden könnten, die von der technologischen Aktivität längst untergegangener außerirdischer Zivilisationen zeugen.

Zum Beispiel könnten nach der Zerstörung riesiger künstlicher Weltraumstrukturen, wie etwa Dyson-Sphären, oder von Raumfahrzeugen außerirdischer Zivilisationen deren Überreste in den interstellaren Raum gelangt sein.

Es wird vermutet, dass mikroskopische Partikel aus Metall oder anderen künstlichen Materialien durch starke Sternenwinde aus den Sternensystemen, in denen intelligente Zivilisationen lebten, herausgeschleudert wurden. Sie könnten über sehr lange Zeit durch die Galaxie gewandert sein, schließlich in das Sonnensystem eingedrungen sein und auf der Mondoberfläche gelandet sein.

Die Wissenschaftler sind der Meinung, dass es, falls solche technologischen Überreste tatsächlich existieren, einfacher sein könnte, sie auf der Mondoberfläche zu identifizieren und zu finden als auf anderen Planeten.

Bisher handelt es sich jedoch nur um eine wissenschaftliche Hypothese . Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass auf dem Mond Technologien oder Überreste außerirdischer Zivilisationen gefunden wurden.